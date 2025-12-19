Giovani reggini e calabresi protagonisti ai Campionati di Astronomia

I Campionati di Astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno registrato quest’anno una partecipazione straordinaria: 9.698 studenti a livello nazionale.

La Calabria si è distinta con 3.680 partecipanti, e la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha contribuito con ben 3.065 studenti, confermandosi come uno dei poli più vivaci e attivi nella divulgazione scientifica e nella formazione astronomica.

Un ruolo centrale in questo successo è svolto dal Planetario Pythagoras, struttura della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui la Società Astronomica Italiana ha la responsabilità scientifica, da anni punto di riferimento nazionale per la didattica e la divulgazione dell’astronomia.

Grazie alle sue attività, migliaia di giovani hanno potuto avvicinarsi alle scienze celesti con entusiasmo e competenza.

Il Planetario Pythagoras si conferma così non solo presidio culturale della città, ma anche motore di crescita e prestigio per l’intera Calabria, capace di coniugare rigore scientifico e passione educativa.

“Si tratta di risultati oggettivamente straordinari ha affermato il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà la partecipazione degli studenti del nostro territorio metropolitano ai Campionati di Astronomia dimostra, ancora una volta, il lavoro meticoloso ed indispensabile svolto dalla struttura del nostro Planetario, dalla Professoressa Angela Misiano, cui va il nostro più sincero ringraziamento, e tutto il suo staff, brillantemente sostenuta dal Settore Cultura della Città Metropolitana.

Questi studenti rappresentano per noi un orgoglio assoluto ha concluso il sindaco uno di quei motivi per i quali siamo davvero fieri dei giovani che attraverso lo studio, la passione, l’impegno, portano alto il nome della nostra Città Metropolitana in tutta Italia ed anche nei più prestigiosi contesti scientifici internazionali. Sono loro, davvero, la meglio gioventù della nostra terra”.