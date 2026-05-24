Giovanni Crea nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella

di Nicoletta Toselli

Importante riconoscimento istituzionale per il Luogotenente Cariche Speciali Giovanni Crea, insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Decreto del 27 dicembre 2025.

Il titolo di Cavaliere della Repubblica rappresenta la prima onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, istituito nel 1951 per premiare le benemerenze acquisite verso la Nazione.

Un riconoscimento che valorizza anni di servizio, dedizione professionale e attività svolte sul territorio, assegnato attraverso decreto presidenziale, tradizionalmente in occasione delle celebrazioni del 2 giugno nelle Prefetture italiane.

L’onorificenza non comporta benefici materiali, ma assume un forte significato morale e simbolico, legato al valore personale, al senso dello Stato e all’impegno profuso nelle istituzioni.

«Si tratta di un riconoscimento che premia lunghi anni di servizio e dedizione verso il Paese – viene evidenziato nel comunicato – e che rappresenta motivo di orgoglio umano e professionale».

Il Luogotenente Giovanni Crea, oggi transitato in ausiliaria, nel corso della propria carriera ha ricoperto incarichi di rilievo nella Pubblica Amministrazione, distinguendosi per professionalità e spirito di servizio.

Negli anni ha già ricevuto numerose attestazioni e decorazioni, tra cui la Medaglia di lungo Comando d’argento e d’oro, oltre alla prestigiosa Medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera.

È inoltre Cavaliere dell’Associazione Nazionale di medaglia d’oro “Nastro Verde” ed è stato insignito dei premi “International Academy of St. George” e “Peregrinantes in Spem”.

«L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica rappresenta un ulteriore attestato di stima per il percorso umano e professionale del Luogotenente Crea, caratterizzato da senso delle istituzioni, responsabilità e dedizione al servizio pubblico».