Giovanni Misasi nuovo Presidente del Rotary Club Cosenza Sette Colli

Per il Rotary International, luglio segna l’avvio di un nuovo anno sociale. Anche il Rotary Club Cosenza Sette Colli ha iniziato una nuova stagione con il celebre “Passaggio delle consegne” che segna lo scambio del collare tra il Presidente uscente e quello entrante.

La cerimonia di quest’anno, tenutasi presso il Regal Garden di Zumpano, ha sancito l’avvento alla Presidenza del biologo Giovanni Misasi che è subentrato all’ingegnere Vincenzo Divoto.

Presenti all’evento diverse autorità rotariane, tra cui il Segretario Distrettuale Francesco Chiaia, in rappresentanza del Governatore del Distretto RI 2102 Dino De Marco, gli ADG Pierluigi Fava e Giuseppe Galiano, i Facilitatori Distrettuali Antonietta Converso e Giuseppe Bitonti, diversi Presidenti dei Club dell’hinterland e soci rotariani.

Nei loro brevi interventi Chiaia, Fava e Galliano hanno salutato con favore la vivacità del Cosenza Sette Colli, lo spessore delle figure professionali che vi operano e il costante ampliamento dell’effettivo.

Il Presidente uscente Divoto, in prima battuta, ha ripercorso gli eventi più significativi del proprio mandato, tra cui il progetto interclub “Alfabetizzazione Digitale dell’Anziano”, patrocinato dal Distretto 2102 e coordinato dalla docente universitaria Angela Costabile, che ha visto il Cosenza Sette Colli come club capofila nel condurre un calendario didattico di lezioni sull’utilizzo del PC, a beneficio degli iscritti all’Università della Terza Età di Cosenza e alla Rete Anziani di Parenti.

Nel passare in rassegna i diversi eventi di beneficenza promossi, Divoto ha rimarcato l’importanza del service, evidenziando come, per vivere appieno il Rotary, occorrano dedizione, presenza e collaborazione.

Proprio la collaborazione è stata una delle parole chiave su cui il Presidente Giovanni Misasi ha incentrato il discorso che, peraltro, ha fatto emergere la necessità di fare rete con gli Enti del Terzo Settore, con l’Università della Calabria, ma anche con gli istituti scolastici e le realtà imprenditoriali del territorio.

Tra gli obiettivi dichiarati, Misasi ha indicato la formazione professionale dei giovani e la loro valorizzazione che passano attraverso progetti mirati, da avviare in sinergia con le scuole e con Rotaract e l’Interact.

«Immagino un club capace di produrre un impatto forte sui territori, come suggerito tra l’altro dal messaggio del Rotary International, e sono sicuro che con la mia squadra sapremo dare linfa alla comunità, tenendo sempre a mente i valori del Rotary», ha concluso Misasi.

In piena sintonia con quanto esposto dal Presidente, si è posto l’intervento di Luigi Caputo, Presidente della Commissione Progetti del Club, che ha posto l’accento sulle attività di service che, nell’anno appena iniziato, copriranno diverse aree di intervento: ambiente, salute, giovani, inclusione, territorio, comunicazione, nuove generazioni e Rotary Foundation. Ambiti diversi, ma collegati da un’unica idea, ossia la condivisione di competenze, tempo e relazioni al servizio del bene comune.

Un Club Rotary che, per molti versi, punta a rappresentare un ponte tra generazioni, tra scuola e lavoro, tra esperienza e nuove aspirazioni, ma anche tra i diversi ambiti che vanno a caratterizzare lo sviluppo sostenibile.

Tema questo caro a Raffaele Zinno, Facilitatore del Club, che è intervenuto per presentare la proposta di istituire un Rotary Community Corps, focalizzato proprio sullo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso il coinvolgimento, in partnership, di giovani, professionisti rotariani e non che abbiano a cuore la comunità e le finalità dell’Agenda 2030.

L’incontro si è concluso con la presentazione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo e dei Presidenti delle varie Commissioni.

La nuova governance del Cosenza Sette Colli è così composta: Giovanni Misasi (Presidente), Anna Maria Baudille (Vice Presidente), Vincenzo Divoto (Past President), Vincenzina Barbanera (Presidente Incoming), Maria Francesca Valente (Segretaria), Luca Roberto (Segretario Esecutivo), Rita Stifani (Prefetta), Renato Perrotta (Tesoriere), Luigi Caputo, Carmine Ortale, Raffaele Zinno (Consiglieri).

I Presidenti di Commissione saranno: Luigi Caputo (Progetti), Raffaele Gravina (Effettivo), Gennaro Ponte (Immagine Pubblica e Comunicazione), Luigi Carbone (Sanità), Gianluca Berardi (Amministrazione), Anna Maria Baudille (Rotary Foundation), Ilaria Imbrogna (DEI), Giovanni Misasi (Giovani Leader).

A suggellare lo spirito e i contenuti della serata, la presenza in sala dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Cosenza Rosario Branda e della Consigliera comunale bruzia Bianca Rende.