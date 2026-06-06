Giovanni Tagliafierro nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Durante le celebrazioni del 2 giugno a Caserta, organizzate per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra le persone premiate c’era anche l’ispettore Giovanni Tagliafierro, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili e istituzionali.

Entrato nella Polizia di Stato nel 1992, nel corso degli anni ha lavorato in diversi reparti e città italiane, costruendo una solida esperienza nelle attività investigative e nella lotta alla criminalità. Ha prestato servizio in Calabria presso il NAPS di Bovalino, il Commissariato di Taurianova e la Squadra Mobile di Vibo Valentia, oltre ad aver ricoperto incarichi nella Polizia Ferroviaria e nei reparti scorte.

Dal 2019 lavora al Commissariato di Maddaloni, dove continua a svolgere il proprio servizio con impegno e dedizione.

Questo riconoscimento premia il percorso professionale dell’ispettore Tagliafierro e il contributo che ha dato negli anni alla sicurezza e alla tutela della legalità.