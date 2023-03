CATANZARO :: 29/03/2023 :: Sarà il centro storico di Verona ad ospitare il primo brindisi dell’edizione 2023 del Vinitaly. La parte antica della città scaligera sarà infatti teatro di “Vinitaly and the city”, ovvero la manifestazione che si svolgerà da venerdì 31 marzo a lunedì 3 aprile, a far da apripista alla tradizionale kermesse dedicata […]

PAOLA :: 29/03/2023 :: Sarà sepolta a Paola una delle piccole vittime del naufragio di Steccato di Cutro.

CATANZARO :: 29/03/2023 :: “Tranquillizzo il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, che sugli appalti minori non c’è alcuna ‘ombra’ e men che meno favoritismi nei confronti di presunti cugini o elettori.

CUTRO :: 29/03/2023 :: Il campo base delle ricerche delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro si sposterà a Le Castella dove negli ultimi giorni sono stati ritrovati diversi corpi. Lo comunica la Prefettura dopo l’incontro del Centro coordinamento ricerche vittime.

RENDE :: 29/03/2023 :: Con l’intervento di decine di relatori e di numerosissimi espositori, che hanno condotto il pubblico in un bellissimo viaggio tra scienza, tecnologia e ambiente, martedì 28 marzo si è conclusa la seconda edizione del festival Pensa Tu.