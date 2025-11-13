Giovedì nero per l’Alto Tirreno Cosentino: una tragedia sui binari e un grave incidente lungo la SS18- VIDEO

Cosenza, 13 novembre 2025 – Un giovedì nero per l’Alto Tirreno Cosentino, segnato da una tragedia sui binari e un grave incidente lungo la Strada Statale 18.

A Praia a Mare, la circolazione ferroviaria ha subito grossi disagi per via di una persona investita e uccisa dal passaggio di un treno ad Alta Velocità, il Frecciarossa Reggio – Venezia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della Stazione di Praia a Mare, la polizia Ferroviaria e il personale sanitario del 118.

Dalle prime ricostruzioni, la vittima, una donna di 32 anni, si sarebbe trovata li per compiere un gesto estremo.

A vivere nel braccio della morte, invece, un motociclista coinvolto in un grave incidente, consumatosi lungo la SS18, all’altezza di Amantea, in località Coreca.

Il violento scontro tra un auto e una motocicletta, avrebbe fatto sobbalzare il centauro dal mezzo per finire in una scarpata adiacente alla carreggiata.

A soccorrere l’uomo, gravemente ferito, il personale sanitario del 118 e la squadra dei vigili del fuoco che hanno messo in atto le operazioni di soccorso e di recupero della vittima dalla scarpata. Il centauro è stato trasferito con estrema urgenza presso l’ospedale Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono altamente critiche.