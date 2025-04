Giro Ciclistico della Città Metropolitana 2025 – Integrazione all’Ordinanza n. 245/2025 e disposizioni per la circolazione

In occasione dello svolgimento del 67° Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, previsto per sabato 12 aprile 2025, si comunica che con Ordinanza n. 273/2025 è stata disposta un’integrazione alle misure di regolamentazione del traffico già previste.

Al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e la corretta gestione della viabilità urbana, sono stati istituiti i seguenti provvedimenti:

Divieto di sosta con rimozione, eccetto mezzi degli organizzatori, in via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra l’Hotel Excelsior e Piazza Indipendenza, dalle ore 5.00 del 10 aprile alle ore 20.00 del 12 aprile 2025;

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati, eccetto mezzi degli organizzatori, in via Nazionale SS.18 IV tronco, dalle ore 5.00 alle ore 20.00 del 12 aprile 2025;

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 12 aprile 2025, i bus Atam e i veicoli provenienti da via Veneto proseguiranno su via Vittorio Veneto per immettersi su corso Matteotti attraverso il ramo superiore della rotatoria di Piazza Indipendenza;

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 12 aprile 2025, i veicoli provenienti da corso Matteotti proseguiranno su prolungamento Matteotti e via Vollaro.

È prescritto l’impiego di scorta tecnica e la transennatura delle aree interessate; la posa e la manutenzione della segnaletica saranno a carico dell’Ente organizzatore;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002)

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall’inosservanza delle norme di sicurezza per l’incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L’Ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce

ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento;

-entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

-entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica