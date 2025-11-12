Reggio Calabria

Giubileo degli agricoltori, giornata Regionale del Ringraziamento della Coldiretti Calabria

Si terrà sabato 15 novembre, alle ore 10.30, nella Parrocchia San Giorgio al Corso  a Reggio Calabria, la Giornata Regionale del Ringraziamento promossa da Coldiretti Calabria: un momento di festa e riflessione dedicato a tutti gli agricoltori della regione.

Alla presenza di cittadini, soci, dirigenti e aziende, la celebrazione, che si svolge nell’ambito del Giubileo degli Agricoltori, prevede la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra.

Il tema scelto per la 75ª Giornata del Ringraziamento 2025, promossa da Coldiretti nel 1951 e fatta propria dalla CEI nel 1975, èGiubileo, rigenerazione della terra e speranza per l’umanità, un invito a riflettere sul valore spirituale e sociale della terra come dono da custodire e rigenerare, in un tempo in cui i cambiamenti climatici e sociali impongono una rinnovata responsabilità verso la creazione.

La giornata del Ringraziamento sarà un momento prezioso per fare il bilancio dell’annata agraria e porteranno i saluti: Franco Aceto, Presidente regionale Coldiretti Calabria,  Mariafrancesca Serra, Responsabile nazionale Donne Coldiretti.  Enrico Parisi, Delegato nazionale Giovani Impresa, Giorgio Grenzi, Presidente nazionale Federpensionati. 

A seguire è previsto un momento conviviale con prodotti a Km 0, occasione per valorizzare il lavoro delle imprese agricole calabresi e il legame con il territorio.

«La Giornata del Ringraziamento ricorda Franco Aceto, ci invita a fermarci per dire grazie al Signore per la terra, per il lavoro e per i frutti che da essa riceviamo ogni giorno.

Si riscopre la gratitudine come atteggiamento autentico dell’anima, capace di restituire senso e speranza, in un tempo segnato da crisi ambientali e forti disuguaglianze economiche e sociali.

Ringraziare significa riconoscere che la terra non ci appartiene, ma ci è affidata: siamo chiamati a custodirla con responsabilità e rispetto, come amministratori e non come proprietari.

Celebrare il Ringraziamento, dunque, vuol dire riconoscere che la vita e la terra si rinnovano solo quando vengono curate, condivise e messe al servizio del bene comune.»

