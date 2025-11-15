Giubileo di Coldiretti, il sindaco Falcomatà “abbattere sprechi alimentari e sfruttamento”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla “Giornata regionale del Ringraziamento” promossa da Coldiretti Calabria, un momento di riflessione dedicato agli agricoltori calabresi sul tema “Giubileo, rigenerazione della terra e speranza per l’umanità”.

Dopo la messa celebrata presso la chiesa di San Giorgio al Corso ed officiata dal vescovo metropolita di Reggio-Bova, monsignor Fortunato Morrone, il sindaco è stato coinvolto in un momento conviviale dove la degustazione di prodotti a chilometro zero ha contribuito a testimoniare il legame fra il territorio e l’impegno delle imprese agricole calabresi.

Riprendendo e condividendo le parole del vescovo, il sindaco Falcomatà ha sottolineato l’importanza delle encicliche “Laudato si” e “Fratelli tutti” di Papa Francesco, soffermandosi sulla crisi ambientale che «non è solo climatica o naturale, ma anche sociale perché produce povertà, disuguaglianze, degrado e modelli economici distorti».

«C’è una connessione forte e spirituale tra il cibo e la fede», ha sostenuto Falcomatà aggiungendo: «Lo spreco alimentare, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la dignità del lavoro che non deve mai venir meno sono concetti su quali ognuno deve riflettere, soprattutto di fronte alle criticità del tempo che stiamo vivendo».

«Ci tengo a ringraziare Coldiretti, in tutte le sue articolazioni ha proseguito perché è una presenza fortissima in città e in Calabria. Le “Campagne amiche” hanno un grandissimo successo ed i mercati di Coldiretti sono molto frequentati. I nostri agricoltori sono un patrimonio che va custodito, incentivato e rafforzato».

«Coldiretti ha proseguito il sindaco svolge anche una funzione di vicinanza e conforto, affermata nei mercati la cui partecipazione massiccia ci fa capire quanto bisogno si sia di prossimità e di contatto tra le persone».

Per Falcomatà, dunque, si tratta di «una risposta alla produzione industriale che, spesso, sembra voler smaterializzare ogni rapporto umano».

Quindi, il sindaco Falcomatà ha sostenuto «l’importanza delle istituzioni in un quadro economico così complesso» ed ha informato come, nei prossimi giorni, «si terrà un incontro tra la Città Metropolitana e la Regione per accelerare i processi di liquidazione delle somme che, dopo tanti anni, i coltivatori aspettano quale ristoro per i danni subiti a causa degli incendi e delle calamità naturali».

«Speriamo ha concluso Giuseppe Falcomatà che anche questa giornata sia di buon auspicio.

Noi continueremo a sostenere gli agricoltori e gli allevatori pensando alle opportunità che la terra, insieme alle nuove tecnologie, ha da offrire ai tanti giovani appassionati o impegnati in un comparto che rappresenta una risorsa unica e preziosa per lo sviluppo delle nostre comunità».