Giuseppe Campana (AVS): “Tassazione equa sui miliardari per finanziare salute, scuola e clima”

“In un Paese dove 62 miliardari possiedono un patrimonio complessivo di circa 200 miliardi di dollari (190 miliardi di euro), non è un’eresia chiedere che chi ha di più contribuisca di più. È giustizia sociale”.

Con queste parole Giuseppe Campana, candidato e Co-portavoce regionale di Alleanza Verdi Sinistra (AVS), lancia la proposta di una riforma fiscale progressiva e coraggiosa, abbinata alla riduzione delle spese militari, per finanziare servizi essenziali e la transizione ecologica. Campana sottolinea come l’Italia sia oggi divisa tra “privilegi stratosferici di pochi e diritti negati a milioni di persone”.

La soluzione avanzata da AVS è netta: introdurre una tassazione straordinaria sui grandi patrimoni, con aliquote progressive in linea con modelli europei, e destinare queste risorse insieme ai fondi liberati dalla drastica riduzione delle spese militari al potenziamento di salute pubblica, scuola, trasporti sostenibili e alla lotta alla crisi climatica. “Non si tratta di punire il successo, ma di riparare un sistema che ha permesso a una minima élite di accumulare ricchezze colossali, mentre stipendi, pensioni e servizi pubblici vengono erosi”, spiega Campana.

“Con un prelievo equo su questi 190 miliardi, insieme al taglio di armamenti inutili, avremmo risorse per aumentare gli stipendi degli insegnanti, assumere personale sanitario, rendere i treni accessibili a tutti e finanziare comunità energetiche rinnovabili. Solo così restituiamo dignità a chi è stato dimenticato”. Secondo stime citate da AVS, un prelievo progressivo tra il 2% e il 5% sui patrimoni ultra-milionari (oltre i 50 milioni di euro) garantirebbe entrate annuali fino a 8-10 miliardi di euro.

A queste si aggiungerebbero i 3-4 miliardi risparmiati tagliando le missioni militari e gli acquisti di armamenti, recentemente incrementati dal governo. Le priorità d’investimento indicate sono:

1. Aumento strutturale degli stipendi nel pubblico impiego (scuola, sanità, trasporti).

2. Assunzioni e innovazione nel Servizio Sanitario Nazionale, per ridurre liste d’attesa e disuguaglianze.

3. Trasporto pubblico gratuito o semi-gratuito per studenti, lavoratori e over 65.

4. Bonus climatici per la riqualificazione energetica di scuole, ospedali e abitazioni popolari. “La crisi climatica e quella sociale sono due facce della stessa medaglia”, conclude Campana. “Serve il coraggio di rompere con le politiche di austerity e di guerra.

Chiediamo a tutte le forze progressiste di unirsi a questa battaglia: è l’unica via per dare speranza alle nuove generazioni”.