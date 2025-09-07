Giuseppe Campana (AVS): “Tassazione equa sui miliardari per finanziare salute, scuola e clima”

Campana sottolinea come l’Italia sia oggi divisa tra “privilegi stratosferici di pochi e diritti negati a milioni di persone”.
“Non si tratta di punire il successo, ma di riparare un sistema che ha permesso a una minima élite di accumulare ricchezze colossali, mentre stipendi, pensioni e servizi pubblici vengono erosi”, spiega Campana.
Secondo stime citate da AVS, un prelievo progressivo tra il 2% e il 5% sui patrimoni ultra-milionari (oltre i 50 milioni di euro) garantirebbe entrate annuali fino a 8-10 miliardi di euro.
Le priorità d’investimento indicate sono:
1. Aumento strutturale degli stipendi nel pubblico impiego (scuola, sanità, trasporti).
2. Assunzioni e innovazione nel Servizio Sanitario Nazionale, per ridurre liste d’attesa e disuguaglianze.
3. Trasporto pubblico gratuito o semi-gratuito per studenti, lavoratori e over 65.
4. Bonus climatici per la riqualificazione energetica di scuole, ospedali e abitazioni popolari.
“La crisi climatica e quella sociale sono due facce della stessa medaglia”, conclude Campana. “Serve il coraggio di rompere con le politiche di austerity e di guerra.