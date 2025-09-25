Giuseppe Chiarella nominato Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’UMG
Il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, esprime le più vive congratulazioni al professore Giuseppe Chiarella, ordinario di Audiologia e Foniatria, per la sua nomina a direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica.
Il brillante risultato conseguito testimonia l’ampio riconoscimento da parte dei colleghi del Dipartimento nei confronti della sua figura professionale, delle sue qualità scientifiche e della sua capacità di interpretare con visione e responsabilità il ruolo di guida accademica.
Il rettore Cuda manifesta la propria piena soddisfazione per questa elezione, che si pone in perfetta continuità con l’eccellente lavoro svolto dal professore Pasquale Mastroroberto, al quale va rinnovata la gratitudine dell’Ateneo per l’impegno e la dedizione profusi nel corso del suo mandato.
Con l’auspicio di un proficuo lavoro, il rettore augura al professore Chiarella di poter accompagnare il Dipartimento verso nuovi traguardi di crescita scientifica e istituzionale, a beneficio dell’intera comunità universitaria.