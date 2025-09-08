Giuseppe Giorno: “La chiusura dei 18 ospedali fu errore madornale, subito impegno concreto per diritto alla Salute”

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Cosenza e candidato al Consiglio Regionale della Calabria a sostegno di Pasquale Tridico è chiaro: “La razionalizzazione dei costi è fallita. La migrazione sanitaria è costata centinaia di milioni. Basta con l’uso strumentale delle sofferenze dei calabresi”

“La chiusura dei 18 ospedali durante la presidenza Scopelliti è stato un errore madornale che ha compromesso il diritto alla Salute dei calabresi”.

Lo dichiara Giuseppe Giorno, candidato consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione nord a sostegno di Pasquale Tridico.

“Al di là della retorica sulle responsabilità prosegue Giorno è evidente che la presunta razionalizzazione dei costi non ha garantito la sicurezza sanitaria.

Al contrario, ha peggiorato la situazione economica del comparto, favorendo una migrazione sanitaria che è costata centinaia di milioni di euro alla nostra regione”.

Il candidato pentastellato si sofferma in particolare sulla situazione dell’alto Tirreno cosentino: “La chiusura degli ospedali di frontiera come quelli di Praia a Mare e Trebisacce ha mutilato il diritto alla Salute di intere comunità.

Ho analizzato la proposta di patto per la riapertura dell’ospedale di Praia a Mare avanzata dal comitato cittadino e riconosco la validità delle richieste. Sarebbe facile sottoscriverlo oggi per ottenere consenso, ma queste istanze non devono diventare un’arma elettorale”.

Giorno garantisce invece un impegno concreto: “Contando sulla rete di attivisti che da anni segnalano le criticità del territorio, mi impegno a lavorare con presenza costante e ascolto reale di cittadini e comitati. Affronteremo con decisione i problemi che attanagliano da decenni l’alto Tirreno cosentino, andando oltre la semplice firma di un patto”.

“La sanità conclude il candidato al Consiglio regionale è uno dei pilastri del programma di Pasquale Tridico e del Movimento 5 Stelle.

Lavoreremo per garantire a tutti i calabresi il diritto alla salute, con proposte concrete e un approccio trasparente, lontano dalla politica dei proclami che ha caratterizzato questi anni”.