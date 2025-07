Giuseppe Graziano “con le modifiche approvate ad Arsai possiamo finalmente rilanciare le aree industriali”

«Con l’ok in Aula agli emendamenti complessivamente approvati, il Consiglio Regionale da un segnale forte sulla volontà di rilanciare le Aree Industriali calabresi, restituendo dignità e futuro a territori che rappresentano un patrimonio produttivo strategico.

L’Arsai nasce con una missione chiara: riqualificare le nostre aree industriali e favorire l’attrazione di investimenti produttivi. Ed è questa la strada che dobbiamo perseguire con determinazione».

È quanto sottolinea il Consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, che durante la seduta assembleare di ieri (lunedì 21 luglio) ha presentato l’importante emendamento modificativo alla Legge Regionale 16/2024, approvato dall’Aula, che agevola e sgravia di orpelli economici l’iter autorizzativo delle concessioni a costruire per le nuove imprese.

«Con questa modifica alla legge regionale spiega Graziano chi vorrà investire nelle nostre aree industriali non dovrà più sostenere il doppio pagamento degli oneri di urbanizzazione, uno alla Regione e uno al Comune, ma pagherà un solo onere, nell’ambito della concessione rilasciata dalla Regione.

Si tratta di un piccolo ma concreto sostegno per chi vuole fare impresa in Calabria, riducendo burocrazia e costi inutili».

«È importante prosegue ricordare quanto sia prezioso il tessuto industriale calabrese: circa 1000 aziende insediate nelle cinque Aree Industriali regionali.

Un sistema che, se ben governato, può tornare a generare sviluppo e occupazione come avvenuto negli anni in cui, grazie all’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, furono realizzate opere strategiche come i porti di Gioia Tauro e Corigliano-Rossano.

Oggi siamo ad un bivio aggiunge. Possiamo scegliere di proseguire sulla strada dell’immobilismo, oppure avviare una stagione nuova di investimenti e programmazione, seguendo modelli virtuosi già sperimentati in altre regioni, come Lazio e Toscana, che stanno restituendo ai Consorzi Industriali un ruolo centrale nella crescita economica e nella creazione di lavoro per i giovani».

«Gli emendamenti approvati evidenzia il Consigliere intervengono a migliorare il quadro normativo della legge istitutiva di Arsai, dando maggiore chiarezza alle sue funzioni e correggendo alcuni aspetti che rischiavano di appesantirne l’operatività.

È un passo importante che testimonia la volontà della maggioranza e della Giunta regionale di far decollare realmente questa nuova Agenzia».

«Mi auguro conclude Graziano che su questo percorso ci sia la condivisione di tutte le forze politiche, perché non parliamo di un tema di parte, ma del futuro produttivo della Calabria.

È nostro dovere dare risposte concrete alle imprese che vogliono investire, creando un ambiente sicuro, efficiente e dotato dei servizi necessari.

La ripartenza delle Aree Industriali può e deve rappresentare la leva principale per attrarre capitali e generare occupazione stabile per i nostri giovani».