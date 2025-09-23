Giuseppe Iannini, campione del mondo: la Calabria sul gradino più alto del podio

di Nicoletta Toselli

La passione, la tenacia e l’impegno hanno portato un giovane calabrese a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del motociclismo. Giuseppe Iannini, pilota del Moto Club Praia a Mare, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo 2025 nella categoria Scooter 70, in occasione del Malossi Day disputato sul circuito internazionale “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, in Emilia-Romagna.

Un successo che premia non solo il talento individuale del centauro, ma anche il lavoro di squadra e la determinazione di chi, in una regione spesso costretta a misurarsi con carenze infrastrutturali e sportive, riesce comunque a raggiungere i massimi livelli.

La vittoria di Iannini rappresenta un risultato storico per la Calabria: «Un sogno che si realizza – ha dichiarato il pilota al termine della gara – dietro a questo traguardo ci sono sacrifici, ore di allenamento e l’entusiasmo di chi ha sempre creduto in me».

La sua performance, costante e precisa per tutta la stagione, gli ha permesso di imporsi sugli avversari e di indossare la corona iridata. Un traguardo che suggella un percorso di crescita iniziato nei campionati nazionali e culminato ora in una ribalta internazionale.

Il successo di Iannini diventa un simbolo di speranza per i giovani del territorio: dimostra che con determinazione, talento e il giusto supporto è possibile emergere anche partendo da una piccola realtà di provincia.

La Calabria, grazie a lui, festeggia un campione del mondo.