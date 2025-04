Giuseppe Lavia “congratulazioni a Klaus Algieri per il suo ingresso nella giunta nazionale di Confcommercio”

«Mi congratulo con il Presidente di Confcommercio Calabria, Klaus Algieri, per il suo ingresso nella Giunta nazionale dell’importante associazione che riunisce in Italia oltre 700.000 imprese», scrive in una nota Giuseppe Lavia, Segretario generale della Cisl Calabria.

«Si tratta prosegue di una nomina importante, sia perché rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto da Klaus Algieri nella nostra regione, sia perché la sua presenza nell’organismo direttivo nazionale di Confcommercio potrà contribuire al rafforzamento del settore terziario in Calabria, un comparto che rappresenta la spina dorsale del tessuto occupazionale regionale.

Auguri, dunque, al Presidente Algieri per questo nuovo impegno».