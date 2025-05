Giuseppe Parrilla protagonista a Rimini nella prima tappa del campionato italiano Moto d’acqua 2025

Si apre con grande spettacolo e adrenalina il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025.

Tra i protagonisti assoluti della tappa inaugurale, disputata dal 2 al 4 maggio nelle acque di Rimini, spicca il talento calabrese Giuseppe Parrilla, che conferma le ottime impressioni della passata stagione salendo sul secondo gradino del podio nella combattutissima categoria Endurance F2.

Parrilla ha stupito ancora una volta il pubblico e gli addetti ai lavori, conquistando il primo posto nella prima manche, grazie a una prestazione solida e aggressiva che lo ha visto duellare costantemente nelle posizioni di testa.

Decisiva invece è stata la seconda manche, caratterizzata da una partenza non facile che ha costretto il pilota a una rimonta spettacolare, culminata con un emozionante secondo posto sul traguardo.

Con un punteggio finale di 45 punti, in parità con il vincitore, Parrilla si è classificato al secondo posto per regolamento tecnico.

Intervistato prima di salire sul podio dal giornalista di Sky Sport Sandro Donatogrosso, Parrilla ha voluto sottolineare il valore affettivo della giornata:

«Dedico questo risultato alla mia famiglia, in particolare a mamma e papà, che hanno percorso centinaia di chilometri pur di vedermi gareggiare. Avere il loro sostegno qui oggi mi ha dato una carica incredibile. Sulla gara? Beh, diciamo che nella seconda manche ho deciso di rendere tutto un po’ più emozionante per loro e per il pubblico!»

Più approfonditamente, nel comunicato stampa post-gara, il pilota calabrese ha aggiunto:

«Sono davvero contento di questo avvio di stagione. La prima manche è stata tecnicamente perfetta e ho trovato subito il giusto ritmo.

La seconda è stata molto più impegnativa: recuperare posizioni dopo una partenza complicata non è mai semplice, ma proprio in queste situazioni si misurano la concentrazione e la determinazione di un pilota. Sono felice del risultato finale e guardo già con motivazione alla prossima sfida.»

Questo primo appuntamento ha confermato l’alto livello tecnico e competitivo del Campionato Italiano, che quest’anno godrà di una copertura mediatica ancora maggiore grazie al nuovo magazine quindicinale dedicato da Sky Sport alla motonautica e alle moto d’acqua.

Prossimo appuntamento a Chioggia dal 23 al 25 maggio, dove Giuseppe Parrilla tenterà di consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica generale.

Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di assistere a nuove imprese sportive in uno scenario unico, caratteristico della laguna veneta.