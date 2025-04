Giuseppe Tedesco nuovo Presidente del CR TAM Calabria: tutela dell’ambiente e spopolamento dei territori montani tra le sfide del triennio

Sabato 5 aprile 2025, presso il Museo del Castagno a Fagnano Castello, in provincia di

Cosenza, si è svolto il Congresso degli Operatori regionali della CR TAM Calabria, la

Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino Italiano.

Al centro del dibattito, il tema del prossimo Congresso Nazionale TAM, che si svolgerà a

Frascati 10 e 11 maggio: lo spopolamento dei territori di montagna e la tutela ambientale.

L’abbandono progressivo dei territori montani, a causa principalmente di mancanza di

lavoro, infrastrutture carenti e accesso difficile alle prestazioni, comporta la perdita di

tradizioni, la chiusura di servizi e gravi conseguenze ambientali. Tra le soluzioni proposte vi

sono il rilancio dell’agricoltura di montagna, del turismo responsabile e dell’artigianato

locale, accompagnate da una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Altro tema caldo è quello dell’opposizione alla realizzazione indiscriminata di impianti eolici

sulle Serre calabresi. La TAM regionale ha discusso sull’adesione al documento promosso dal

coordinamento delle associazioni ambientaliste, che denuncia l’impatto ambientale e sociale

di tali interventi: disboscamenti, perdita di biodiversità, danni agli ecosistemi e minacce alle

piccole aziende agricole. Pur non mancando voci favorevoli a nuove installazioni di impianti

eolici nel rispetto dell’ambiente, la maggioranza ha optato per un’adesione al documento.

All’unanimità dei presenti, invece, è stato eletto Giuseppe Tedesco come nuovo Presidente

del CR TAM Calabria per il triennio 2025–2028. Contestualmente è stata costituita la nuova

Commissione Regionale con Mara Papa (Vicepresidente), Antonio Biamonte, Salvatore

Pileggi, Annachiara Mele, Alfonso Morelli (Responsabile Comunicazione), Francesco Polimeri,

Alberto Dito e Loredana Rodà (Segretaria). La Presidente uscente ha ricordato con emozione

il percorso di crescita della TAM regionale e le battaglie condivise. Tedesco ha assicurato

continuità e nuovi progetti, coordinando in sincronia il lavoro degli operatori dalle sezioni di

appartenenza, per un futuro di tutela e valorizzazione del territorio montano calabrese.