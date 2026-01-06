Giusi Princi: “Con la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti la Calabria perde un autorevole punto di riferimento per territorio e istituzioni”

“Un uomo di straordinario spessore politico, istituzionale e, prima ancora, umano.

Con la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti, la città di Reggio e tutta la Calabria perdono una figura di riferimento per il territorio: un politico competente, animato da autentico senso delle istituzioni, capace di tradurre le idee in azione concreta e sempre aperto al confronto”.

Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo profondo cordoglio per la morte dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti.

“Ho appreso con profonda tristezza prosegue l’On. Princi della scomparsa dell’Avv. Chizzoniti. Una persona di grande valore, una figura politica di alto profilo, uno stimato professionista e un autorevole uomo delle istituzioni, che ha interpretato l’impegno pubblico come servizio, con rigore, passione e attenzione costante al bene comune.

È stato un punto di riferimento profondamente legato al territorio, che ha amato e rappresentato con dedizione. Espressione di un modo di agire fondato su contenuti, valori, responsabilità e rispetto evidenzia è stato anche capace di dialogare con le nuove generazioni, comprenderne le istanze e accompagnarne il percorso.

Con l’Avvocato Chizzoniti aggiunge l’europarlamentare calabrese il confronto è stato sempre piacevole, stimolante e arricchente. Le sue idee, la sua apertura al dialogo e il suo instancabile impegno saranno sempre un esempio per tutti”.

“Esprimo la mia più sentita vicinanza conclude Giusi Princi alla famiglia e in particolare al figlio, il caro amico Rocco che, sulle orme del padre, è attivamente impegnato nel sociale e con il quale ho lavorato al progetto dello psicologo nelle scuole calabresi”.