Giusi Princi “Elisa Barresi determinata e caparbia, non si lascerà intimidire”

“Desidero esprimere la mia sincera solidarietà alla giornalista Elisa Barresi, vice direttore de ilReggino.it, che conosco e stimo sin dai tempi in cui ero dirigente scolastico.

Ho sempre apprezzato la dedizione con cui svolge il suo lavoro e le sue qualità umane e professionali.

Conosco bene la sua determinazione e la sua caparbietà: sono certa che non si lascerà intimidire da inaccettabili minacce”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“La mia vicinanza aggiunge va anche alle redazioni, ai Direttori di LaC News e ilReggino.it, Francesco Laratta e Claudio Labate, all’editore Domenico Maduli e alla direttrice editoriale Maria Grazia Falduto.

La libertà di stampa conclude Giusi Princi è un presidio irrinunciabile della nostra democrazia e va tutelata con fermezza”.