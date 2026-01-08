Giusi Princi: “Nomina di Elisa Maria Spagnolo a Direttrice regionale Inps Umbria orgoglio per la Calabria”

“La nomina della Dott.ssa Elisa Maria Spagnolo, già Direttrice provinciale dell’Inps di Reggio Calabria, a Direttrice regionale Inps per l’Umbria è motivo di grande orgoglio.

È il giusto riconoscimento per una professionista calabrese che, amata e riconosciuta dai dipendenti, ha saputo distinguersi per competenza, serietà e straordinarie capacità manageriali”. Così l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“Desidero rivolgere prosegue le mie più sentite congratulazioni alla Dott.ssa Spagnolo per il prestigioso incarico, un riconoscimento pienamente meritato per una professionista che, nei ruoli dirigenziali ricoperti in Calabria, ha già dato prova delle sue competenze, della sua visione e della sua gestione attenta e responsabile.

Ho avuto il piacere di conoscere la Dott.ssa Spagnolo aggiunge già nel mio percorso dirigenziale, in qualità di madre di una mia eccellente studentessa e, già in quella occasione, ho potuto apprezzarne l’obiettività, il rigore e la rara capacità di accompagnare i figli con fermezza, collaborando con l’istituzione per la definizione di un patto comune.

Alla dirigente e amica Elisa conclude l’On. Princi rivolgo i miei più sinceri complimenti, con l’augurio di poterla rivedere presto in Calabria, affinché la regione tutta possa avvalersi delle sue preziose competenze e della sua esperienza al servizio della collettività”.