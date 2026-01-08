Giusi Princi: “Questore La Rosa punto di riferimento autorevole per la sicurezza dei cittadini”
“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Questore di Reggio Calabria, Dott. Salvatore La Rosa, che si appresta ad assumere un nuovo incarico a Messina”.
Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.
Nel corso della sua permanenza a Reggio Calabria prosegue, il Dott. La Rosa ha saputo interpretare con autorevolezza il ruolo che gli è stato affidato, distinguendosi per la capacità di fare squadra e di promuovere una collaborazione costante e leale tra le istituzioni.
Punto di riferimento autorevole, con il suo operato ha garantito elevati livelli di sicurezza sul territorio, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato.
Al Questore La Rosa aggiunge va il mio augurio più sincero per il nuovo percorso professionale, certa che anche a Messina saprà mettere a frutto competenza, equilibrio e spirito di servizio.
Rivolgo un augurio di buon lavoro conclude al nuovo Questore, Dott. Paolo Sirna, che assumerà l’incarico a Reggio Calabria, con la certezza che proseguirà nell’impegno a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.