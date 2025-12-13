Giustizia e Passione” torna al Manfroce: dalla IV edizione nasce il progetto sociale “Note di Speranza”

Il 16 dicembre 2025, alle ore 20.00, il Cinema Teatro Manfroce di Palmi accoglierà la IV edizione di “Giustizia e Passione – Dentro ma anche fuori dall’aula”, lo spettacolo benefico organizzato dalla Camera Minorile di Palmi “Malala”, con il patrocinio del Comune di Palmi, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Ordine degli Avvocati di Palmi e del Consiglio Nazionale Forense.

L’evento sarà guidato dalla direzione artistica e dalla conduzione di Domenico Milani di Videocalabria.

Quest’anno la Presidente Alvaro ha voluto alzare l’asticella e, insieme a Milani, ha coinvolto un team di esperti che ha curato una scenografia spettacolare e moderna, progettata per valorizzare ogni quadro dello spettacolo e per diventare la cornice perfetta dei momenti musicali e performativi che si alterneranno sul palco.

Sul palco si alterneranno musica, canto e recitazione, in una serata che vedrà come protagonisti avvocati, magistrati e personale giudiziario, impegnati in performance artistiche pensate per unire intrattenimento e solidarietà.

Ospite speciale sarà Filippo Lico, conosciuto al grande pubblico grazie a “The Voice Senior”, che arricchirà la serata con un intervento musicale particolarmente atteso.

In questo contesto nasce il progetto “Note di Speranza: Un Laboratorio Musicale per i Giovani della Casa Famiglia Comunità Monti di Polistena”, iniziativa che la Camera Minorile di Palmi intende attivare grazie alla raccolta fondi generata dallo spettacolo.

Il progetto prevede l’avvio di un laboratorio musicale all’interno della struttura, offrendo ai ragazzi ospitati uno spazio sicuro in cui scoprire la musica, apprendere l’uso degli strumenti, sperimentare la composizione e vivere la bellezza del fare arte insieme.

“Note di Speranza” punta a valorizzare il talento di ciascun giovane, a rafforzarne l’autostima e a favorire la nascita di relazioni positive all’interno della comunità educativa.

La musica diventerà un mezzo per esprimere emozioni, raccontare sé stessi e costruire un percorso di crescita personale e sociale.

L’obiettivo è quello di promuovere il benessere emotivo dei ragazzi e di accompagnarli nella scoperta di nuove capacità, generando un senso di appartenenza e di fiducia.

Attraverso questo nuovo progetto, la Camera Minorile di Palmi conferma la vocazione inclusiva che da sempre caratterizza “Giustizia e Passione”: uno spettacolo che unisce professionisti del mondo giuridico, istituzioni e cittadini in un gesto concreto di solidarietà, trasformando l’impegno artistico di una serata in un sostegno reale per i giovani del territorio.