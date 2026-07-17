Giustizia, lunedì a Catanzaro assemblea con la Segretaria Nazionale FP CGIL Giordana Pallone

La FP CGIL Calabria e la FP CGIL Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia invitano gli organi di informazione a partecipare all’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Giustizia, in programma lunedì 20 luglio, dalle ore 11.30 alle 13.30, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, al piano terra, nell’Aula Multivideoconferenza.

Al centro dell’incontro l’illustrazione e la consultazione sul CCNL 2025/2027, le progressioni fra le aree previste dall’articolo 18 del CCNL 2019/2021 e la stabilizzazione dei precari del PNRR. Introdurrà i lavori Sergio Rotella, segretario FP CGIL Area Vasta CZ-KR-VV.

Interverranno Luciano Contartese, segretario generale FP CGIL Area Vasta CZ-KR-VV, e Ferdinando Bruno Schipano, segretario generale FP CGIL Calabria.

Concluderà Giordana Pallone, segretaria FP CGIL Nazionale con delega alle Funzioni centrali.