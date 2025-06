Giustizia, presidi in tutta la Calabria il 30 giugno e il primo luglio

Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi terranno lunedì 30 giugno e martedì primo luglio sit in nei pressi degli uffici giudiziari di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza, Castrovillari, Reggio Calabria e Locri per sensibilizzare il ministero della Giustizia su problemi non più rinviabili.

Dalla scopertura degli organici, alla mancata valorizzazione economica e professionale del personale, passando per i troppi contratti a tempo determinato e, non da ultimo, un contratto collettivo integrativo fermo al 2010.

Queste e tante altre sono le difficoltà che quotidianamente le lavoratrici e i lavoratori della giustizia sono costretti a subire, nonostante l’impegno profuso quotidianamente all’interno degli uffici giudiziari di tutta Italia.

È necessario un piano occupazionale che programmi la stabilizzazione di tutti i 12mila precari del Pnrr che hanno contribuito in questi anni all’ammodernamento del sistema giustizia, alla riduzione dell’arretrato, nonché all’innovazione digitale e amministrativa; così come vanno stabilizzati i precari part-time (circa 390) che stanno lavorando da più di 14 anni presso gli uffici giudiziari della Calabria.

Allo stesso tempo è ormai ineludibile valorizzare il personale di ruolo che da anni lavora senza avere riconoscimenti a livello economico e senza nessuna prospettiva di crescita.

I sindacati rivendicano la stabilizzazione di tutti i dipendenti a tempo determinato e la definizione di un nuovo accordo integrativo, tenuto conto che l’ultimo, ormai obsoleto, risale al 2010.

Le stesse organizzazioni precisano, inoltre, che il Ccnl 2022/2024, non sottoscritto dalle scriventi, non ha dato risposte alla valorizzazione delle professionalità in mancanza del contratto integrativo da definire a valle del CCNL 2019/2021, con l’indicazione delle nuove famiglie professionali, l’attuazione dell’accordo del 26 aprile 2017 (21 quater) che prevede il riconoscimento della carriera per i 270 Operatori (ex ausiliari) nell’area degli assistenti, gli assistenti informatici, contabili e i cancellieri.

La stabilizzazione di sole 6000 unità del personale PNRR al ministero della Giustizia, così come nelle intenzioni del Governo, penalizzerà le migliaia di lavoratrici e lavoratori che presto rimarrebbero disoccupate, non consentirà di colmare la significativa carenza di organico, che di per sé è già sofferente a causa dei pensionamenti, dei mancati investimenti che hanno prodotto negli anni l’innalzamento costante dei carichi di lavoro, la dilatazione dei tempi di risposta e di conseguenza una ricaduta negativa sul funzionamento della macchina amministrativa che compromette il diritto stesso alla giustizia dei cittadini.

L’iniziativa sindacale è organizzata per le giornate del 30 giugno e 1 luglio, ovvero ad un anno esatto dalla scadenza del contratto di lavoro di queste lavoratrici e lavoratori (Funzionari UPP, Funzionari Tecnici e di Amministrazione, Ingegneri Edili, Contabili Senior, Contabili Junior e Data Entry).

Non si può non sottolineare che questi dipendenti hanno contribuito con il loro apporto fondamentale all’innovazione del sistema giustizia, alla sua velocizzazione come dimostrano i monitoraggi ministeriali e che è assurdo, se non paradossale, privare gli uffici giudiziari di una forza lavoro che ha dato respiro ai servizi in sottorganico da decenni.

Per quanto riguarda i 390 lavoratori a tempo determinato e in part time impegnati negli uffici giudiziari delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, al fine di promuovere la rinascita occupazionale nelle regioni del Sud comprese nell’obiettivo europeo “Convergenza”, il Ministero Giustizia ha previsto una proroga con propri fondi e un contratto per 12 mesi con scadenza a marzo 2026, trattasi di poche centinaia di lavoratrici e lavoratori, che dopo 14 anni di tirocini e precariato meritano di essere stabilizzati.

Per questi motivi, nelle date indicate, davanti agli uffici giudiziari della Calabria, e di tutta Italia, le lavoratrici e i lavoratori terranno assemblee e presidi per manifestare e rendere pubbliche le ragioni della loro protesta, a partire dalle necessarie garanzie e tutele occupazionali e di valorizzazione professionale e trovare il sostegno di tutti coloro i quali, dagli operatori del diritto al mondo delle associazioni e a tutti i cittadini, intendano sostenere la lotta per il diritto ad una GIUSTIZIA PIU’ GIUSTA

Presidi:

– CATANZARO 30 Giugno dalle 11.30-13.00 Corte di Appello piazza Matteotti (Unica tappa con Crotone e Lamezia Terme)

– VIBO VALENTIA 30 Giugno dalle 11.30-13.00 Corso Umberto I di fronte al Tribunale Ordinario.

– COSENZA 30 Giugno dalle 11.30-13.30 (unica tappa con Paola) vicinanze Tribunale Ordinario.

– CASTROVILLARI 1 Luglio dalle 11.30-13.00 nei pressi del Tribunale Ordinario.

– REGGIO CALABRIA 1 Luglio 10.00-13.00 unica anche per Palmi nei pressi del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria

– LOCRI 30 Luglio 10.00-13.00 piazzale davanti al Tribunale Ordinario.