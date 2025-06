“Gli Altri. Le popolazioni non greche della Calabria antica (IX – III sec. a. C.)” Il nuovo libro del prof. Fabrizio Mollo arriva nelle librerie

È finalmente disponibile il nuovo e attesissimo libro del prof. Fabrizio Mollo, “Gli Altri”. Le popolazioni non greche della Calabria antica (IX – III sec. a. C.), edito dalla casa editrice Rubbettino. Il volume, che si inserisce nel panorama degli studi storici e archeologici della Calabria, offre un’analisi approfondita delle civiltà e delle popolazioni che hanno abitato la regione durante il periodo che va dal IX al III secolo avanti Cristo, un’epoca storica segnata dall’incontro e dallo scontro tra le comunità indigene e i Greci, che hanno lasciato un’impronta indelebile su tutto il territorio.

Il lavoro del prof. Mollo si distingue per la sua capacità di raccontare la storia di queste popolazioni non greche, spesso marginalizzate dalla storiografia tradizionale. Con uno sguardo attento e rigoroso, l’autore riscopre le tracce di una Calabria che, sebbene influenzata dalla presenza ellenica, ha mantenuto una propria identità culturale e sociale. L’opera approfondisce le dinamiche di queste civiltà, le loro tradizioni, le forme di governo, i rapporti con i Greci e le trasformazioni che hanno segnato la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, con l’avvento dell’occupazione romana.

“Gli Altri” non è solo un libro di storia, ma un viaggio alla scoperta di un mondo antico e spesso trascurato, che ha contribuito in modo fondamentale alla costruzione della Calabria come la conosciamo oggi. Le ricerche del prof. Mollo, arricchite da un’ampia bibliografia e da un rigoroso approccio metodologico, offrono nuove prospettive per gli appassionati di storia antica e per coloro che desiderano comprendere meglio la complessità delle radici calabresi.