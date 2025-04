Gli alunni dell’istituto comprensivo Ugo Foscolo” di Bagnara Calabria in visita alla stazione dei carabinieri

La Stazione dei Carabinieri di Bagnara Calabra ha aperto le sue porte agli alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo”, nell’ambito di un’iniziativa formativa inserita nel più ampio progetto di educazione alla legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri.

L’incontro ha rappresentato un momento particolarmente significativo per i giovani studenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’operato quotidiano dei militari dell’Arma, nonché i valori su cui si fonda l’istituzione: senso civico, rispetto delle regole, legalità e solidarietà.

Accolti con entusiasmo e disponibilità dal personale della Stazione, i bambini hanno potuto visitare gli ambienti della caserma, osservare i mezzi di servizio e scoprire alcune delle principali attività svolte dai Carabinieri sul territorio.

Uno dei momenti più coinvolgenti dell’esperienza è stata la simulazione della ricezione di una denuncia, durante la quale gli alunni, indossando simbolicamente il ruolo di Carabiniere, hanno appreso l’importanza dell’ascolto e del supporto nei confronti del cittadino.

L’attività si è rivelata particolarmente efficace nel trasmettere, in modo semplice ma incisivo, il valore del dialogo tra le istituzioni e la comunità, anche attraverso il gioco e la partecipazione attiva.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla riflessione su temi attuali e di forte impatto sociale, come il bullismo e il cyberbullismo.

I militari hanno affrontato l’argomento con un linguaggio adeguato all’età dei partecipanti, fornendo consigli pratici su come riconoscere comportamenti prevaricatori, a chi rivolgersi in caso di bisogno e come agire per promuovere un clima scolastico positivo e inclusivo.

Le regole fondamentali del rispetto reciproco, dell’amicizia e della non violenza sono state al centro di un dialogo aperto e partecipato, che ha stimolato l’interesse e la consapevolezza dei piccoli studenti.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola, finalizzato a rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole e del ruolo attivo che ciascuno può e deve assumere nella società civile.

Educare alla legalità significa, infatti, costruire le basi per una cittadinanza responsabile e per un futuro in cui il rispetto delle istituzioni e la solidarietà siano principi condivisi.

Grande la soddisfazione espressa dai docenti accompagnatori, che hanno sottolineato il valore educativo dell’incontro e l’entusiasmo con cui gli alunni hanno partecipato alle attività.

Anche i Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra hanno manifestato il loro apprezzamento per l’iniziativa, confermando la volontà di continuare a promuovere momenti di confronto e crescita con le nuove generazioni.