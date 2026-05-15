Gli alunni dell’Istituto “Paolo Borsellino” all’UniCal tra scienza, esperimenti e scoperta

Un viaggio tra laboratori, esperimenti e curiosità scientifica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” di Santa Maria del Cedro, protagonisti di una giornata formativa all’Università della Calabria dedicata al mondo delle discipline STEM. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dei plessi di Marcellina e Pantano di Verbicaro, accompagnati dai docenti, in un percorso educativo pensato per avvicinare i più piccoli a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Accolti nei laboratori universitari da ricercatori e docenti dell’Ateneo, i bambini hanno potuto sperimentare direttamente fenomeni legati alla pressione dell’aria, al suono, alla luce e ai colori, vivendo un’esperienza costruita sul metodo dell’apprendimento pratico e dell’osservazione diretta. Esperimenti, gioco e partecipazione hanno trasformato concetti scientifici complessi in attività semplici e accessibili, stimolando curiosità, creatività e spirito di collaborazione. Un approccio che ha permesso agli studenti di confrontarsi con il mondo della ricerca in maniera naturale e coinvolgente.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Patrizia Granato, che ha sottolineato l’importanza di esperienze educative capaci di integrare la didattica tradizionale e di avvicinare i giovani alunni alla cultura scientifica già nei primi anni della formazione.

L’esperienza ha rappresentato anche un momento di crescita per i docenti accompagnatori, che hanno avuto modo di approfondire metodologie innovative da poter successivamente sviluppare nelle attività scolastiche.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra scuola e università finalizzato a promuovere il pensiero critico, la creatività e l’interesse verso le discipline scientifiche, offrendo agli studenti nuove opportunità di conoscenza e orientamento per il futuro.