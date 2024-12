Gli studenti del Liceo A. Volta ospiti a Palazzo San Giorgio

Nell’ambito di un progetto sulla “cittadinanza”, curato dalla Fondazione Antonino Scopelliti, una quinta classe del Liceo A. Volta ha visitato Palazzo San Giorgio per un confronto con le Istituzioni.

Ad accoglierli -presso l’aula consiliare Pietro Battaglia- il presidente del consiglio comunale Enzo Marra assieme all’assessore alla programmazione Carmelo Romeo ed al consigliere Marcantonino Malara; nella sua funzione di presidente di Commissione Istruzione, formazione e lavoro, cultura e sport, politiche giovanili e tempo libero.

Gli studenti hanno avuto modo di apprendere notizie essenziali sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni con un invito espresso, tra le altre cose, a partecipare ad una commissione con un tema da loro scelto: verosimilmente proprio quello sulla legalità ed i diritti sul quale stanno già lavorando all’interno di questo progetto.

Marra, Romeo e Malara hanno ricordato loro quanto sia importante la partecipazione attiva alla vita democratica della propria comunità, come recitato dalla stessa Costituzione, con la finalità di divenirne soggetti attivi e protagonisti.

L’appello istituzionale più forte, in modo trasversale, è stato sicuramente questo ma la tematica del presente dei giovani e della capacità del trattenerli in città, evitandone la quasi certa migrazione per motivi di studio, ha tenuto banco grazie alle riflessioni sollecitate da Rosanna Scopelliti (Presidente della Fondazione stessa) che ha filtrato il confronto tra gli studenti e le figure istituzionali presenti.

Il presidente Enzo Marra ha poi accompagnato la scolaresca in una vero e proprio tour all’interno delle sale e degli uffici più significativi di Palazzo San Giorgio nonché nella galleria, al pian terreno, descrivendone storia e funzioni.

Gli studenti hanno registrato con entusiasmo l’esperienza vissuta con la promessa di tornare nella “casa comune dei cittadini” portando una proposta concreta da sottoporre al consiglio comunale attraverso i lavori propedeutici delle apposite commissioni.