Gli studenti del liceo scientifico Filolao di Crotone incontrano il 28 aprile Salvatore Borsellino

Nella mattinata del 28 aprile, alle ore 10, presso il Liceo scientifico “Filolao” di Crotone, si terrà un’iniziativa di straordinaria valenza educativa: l’incontro online con l’ing. Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse, fratello del giudice Paolo Borsellino. La giornata è inserita nel progetto denominato “#inostristudentiraccontanoimartiridellalegalità”, ideato e promosso dal CNDDU (Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani) e realizzato dalle classi II D, IV C e IV G.

Il progetto è stato strutturato con l’ intento di rievocare avvenimenti, fatti e circostanze riguardanti molte vittime innocenti, cadute per mano della criminalità organizzata: da nomi illustri come i giudici Falcone e Borsellino a quello di semplici cittadini onesti è stato condotto un percorso finalizzato alla commemorazione e all’introiezione, da parte degli studenti, dei valori della legalità, mediante la conoscenza dei protagonisti della società civile italiana e la riflessione sul loro sacrificio.

Le date collegate agli “eroi” della cittadinanza responsabile sono state onorate dagli studenti con articoli dedicati alla ricostruzione di quanto accadde nei vari contesti e alla celebrazione delle virtù civiche di quanti costituirono un baluardo di resistenza civile.

Sono stati prodotti e pubblicati da diverse testate nazionali oltre centocinquanta articoli incentrati sui contenuti indicati.

La conclusione di un percorso didattico straordinario nella legalità è stata la produzione di un significativo e-book (https://www.epubeditor.it/ebook2/?static=300469), curato dagli studenti, con la supervisione della prof.ssa Stefania Pizzuto, strutturato in modo originale e intelligente: gli articoli, corredati spesso da audio, fotografie e video, commuovono per la sensibilità espressa dai giovanissimi “giornalisti” e per la dedizione con cui gli stessi si sono documentati con l’intento di raccontare storie anche lontanissime nel tempo e strappare all’oblio i nomi di chi spesso non ha goduto di adeguata considerazione.

In tale occasione gli studenti potranno presentare il proprio elaborato e dialogare con l’ing. Salvatore Borsellino.

Siamo estremamente orgogliosi di poter offrire un’occasione formativa di tale portata agli studenti, perché attraverso esperienze laboratoriali e il contatto diretto con i protagonisti degli avvenimenti più importanti della nostra storia è possibile comunicare messaggi educativi pregnanti di significato e soprattutto durevoli nell’esperienza di ciascuno.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU