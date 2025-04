Gli studenti dell’I.C. G. Caloprese di Scalea alle finali nazionali di Problem Solving e Giochi Matematici

di Nicoletta Toselli

Dal coding al problem solving: i giovani talenti della scuola calabrese pronti a sfidare i migliori d’Italia

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Caloprese” di Scalea sono pronti a mettersi alla prova su due importanti palcoscenici nazionali. Dopo brillanti risultati nelle fasi selettive, alcune squadre si sono qualificate per le finali delle Olimpiadi del Problem Solving, che si terranno a Cesena il 12 aprile, e per i Giochi Matematici del Mediterraneo, in programma a Palermo il 18 maggio.

Nella categoria Coding, il progetto realizzato da Andrea Gallo, Denyse Rita, Giuseppe Forestieri e Cristian Maranzano concorrerà per il primo premio nazionale, portando alto il nome della scuola.

Per il Problem Solving, due squadre affronteranno la competizione per il titolo italiano: nella scuola primaria, “Gli Stellati” – composta da Nicola Cirimele, Egidio Pio Esposito, Sofia Scarfone e Fabrizio Arieta – cercherà di distinguersi tra i migliori d’Italia. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, toccherà a “Le Vipere” – Luigi Raillo, Enea Cetraro, Giorgio Greco e Gianfranco Arcuri – tentare il bis, dopo aver conquistato la vittoria lo scorso anno nella categoria riservata alla scuola primaria.

L’avventura non si ferma qui. Mohamed Adnane (classe III D, scuola secondaria) e Antonio Rago (IV B, scuola primaria), vincitori delle selezioni regionali a Mormanno, voleranno a Palermo per giocarsi la finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, prestigiosa competizione che premia l’abilità logico-matematica degli studenti.

Questi straordinari risultati sono frutto di un impegno costante, reso possibile anche grazie alla dedizione delle insegnanti Carmela Diurno e Claudia Pasqualucci, che da anni promuovono con successo il problem solving tra gli studenti. Un’abilità, questa, sempre più richiesta nel mondo del lavoro, perché aiuta a sviluppare pensiero critico, creatività e capacità di affrontare sfide complesse.

Ora, per i giovani talenti dell’I.C. Caloprese, è tempo di guardare avanti con entusiasmo: le finali nazionali sono un traguardo importante, ma anche un trampolino di lancio per nuove sfide e opportunità.