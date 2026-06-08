Gli studenti reggini protagonisti in Vaticano, l’Istituto Nazionale Azzurro valorizza le eccellenze della Calabria

Il prossimo 13 giugno, i riflettori della Santa Sede si accenderanno sui giovani talenti della Calabria.

Gli studenti dell’ITE “Piria – Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria saranno infatti i protagonisti assoluti di una solenne cerimonia in Vaticano.

I ragazzi avranno l’importante compito di gestire il servizio di accoglienza e assistenza delle illustri autorità e degli ospiti di rilievo internazionale che prenderanno parte all’evento.

L’iniziativa porta la firma dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA),istituto che ha promosso e organizzato questo prestigioso appuntamento, confermando il proprio impegno nel sociale e nella valorizzazione delle nuove generazioni.

L’importante occasione coincide con la cerimonia di chiusura dell’Anno Istituzionale 2025/2026 dell’Istituto Nazionale Azzurro. Il solenne evento si svolgerà alla prestigiosa presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova.

Il Cardinale riveste un ruolo di primissimo piano all’interno dell’INA, dove ricopre l’autorevole incarico di Presidente del Comitato Etico Scientifico.

La partecipazione a un evento di tale portata rappresenta un traguardo straordinario per l’istituto scolastico calabrese. Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, l’Avv. Anna Rita Galletta, che ha guidato e sostenuto la scuola in questo percorso di crescita extra-curriculare.

La presenza degli studenti in Vaticano, al cospetto di alte cariche ecclesiastiche e istituzionali, testimonia l’alto livello di preparazione e la professionalità che l’istituto riesce a trasmettere ai propri ragazzi.

La scelta di affidare un compito così delicato agli studenti reggini non è stata casuale. Il fondatore e presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, ha voluto fortemente la presenza di questi ragazzi per lanciare un messaggio chiaro e potente: mostrare al mondo il volto bello, pulito e talentuoso della Calabria.

Troppo spesso associata a narrazioni negative, la terra calabrese dimostra oggi, attraverso i suoi giovani, di essere una culla di competenze, educazione e senso del dovere.

Il Cav. Dott. Lorenzo Festicini ha sottolineato come i ragazzi del “Piria – Ferraris – Da Empoli” rappresentino la parte migliore di questa regione: una gioventù che non aspetta il futuro, ma lo costruisce con dignità e orgoglio, diventando ambasciatrice di bellezza e riscatto sociale nel cuore della cristianità.

La giornata del 13 giugno resterà impressa nella memoria degli studenti e della comunità scolastica, un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e associazionismo possa creare opportunità uniche di crescita per il territorio.