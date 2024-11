Golosaria “Straordinaria” premia le eccellenze enogastronomiche della Calabria

Continua presso la Fiera Milano Rho l’appuntamento con Golosaria 2024, la prestigiosa manifestazione che celebra il gusto e le eccellenze “Made in Italy” ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, giunta quest’anno alla sua 19° edizione.

“Un appuntamento per conoscere le eccellenze e confrontarci sulle nuove opportunità che – ha affermato l’assessore al turismo Calabrese – la nostra regione potrà darci. Golosaria, tra identità, territori e innovazione, ha messo in rete tantissimi imprenditori pronti a dire la propria, innescando un circuito virtuoso che accrescerà l’offerta enogastronomica.

I premi consegnati alle cantine, alle aziende per la tradizione panificatoria, alle botteghe – ha proseguito l’assessore –, dimostrano quanta qualità ci sia nei prodotti e quanto manodopera serva per raggiungere risultati.

Il turismo enogastronomico calabrese punta proprio alla qualità, unendo l’importanza dello spirito imprenditoriale.

Sempre più giovani si avvicinano a questo settore economico e con il piano per il lavoro saremo pronti a rispondere alle domande di quanti vorranno costruire e realizzare una Calabria da vivere”.

Calabria protagonista, grazie al ricco programma di eventi ed incontri promossi dal dipartimento Turismo e marketing territoriale della Regione, dedicati alla valorizzazione dei prodotti regionali e del territorio che hanno animato le aree Food, Wine, Cucine di Strada e Mixo di “Esperienza Calabria”, con masterclass, show cooking e wine tasting e che ha visto come ospite d’eccezione al fianco di Calabria Straordinaria, l’attore, comico e chef Andy Luotto, che ha condotto insieme a Giancarlo Suriano, cuoco pop autore di “Io e il Peperoncino”, lo Show Cooking “Per…alice. Contrasti di sapori: Freschezza e piccantezza si incontrano…mai senza!” dove ha parlato del suo amore per la Calabria e per la sua cucina.

“Quando si parla di Calabria – ha dichiarato Andy Luotto – la gola comincia a tirar fuori tanti ricordi. Ho sangue piemontese, ma quando mi scambiano per calabrese mi sento fiero, per la bellezza della regione, delle persone e della materia prima, che è insuperabile.”

È stato proprio Andy Luotto a consegnare i premi Top Hundred 2024 che hanno dato il via alla seconda giornata di Golosaria, che per la Calabria ha visto, per la categoria Top Hundred Novità 2024, la premiazione delle cantine: Terre di Balbia di Altomonte, con il Calabria Gaglioppo Rosato “Ligrezza” 2022 che figura fra i Top dei Top tra i vini rosati; Ceratti di Casignana con il Calabria Bianco “Rùdina” 2022; La Vigna di Alfredo di San Donato di Ninea con il Calabria Rosso “Assonanze” 2019 e Russo & Longo di Strongoli con il Calabria Rosso Gaglioppo “Decennio” 2020.

A ritirare i premi per la categoria Top Hundred Storici 2024 sono state invece la cantina Tenute Ferrocinto di Castrovillari con il Vino Spumante di Qualità Brut Rosè Metodo Classico “Dovì” 2020; Senatore Vini di Cirò Marina con il Cirò Rosato Bio “Puntalice” 2023; Zito di Cirò Marina con il Cirò Rosso Classico”Alceo” 2022; Benvenuto Giovanni Celeste con il Calabria Bianco Orange Zibibbo non filtrato e la Casa Vinicola Criserà di Reggio Calabria con il Costa Viola Rosso “‘Armacia” 2022.

Tanti anche i premi riservati alla Calabria nella categoria Botteghe d’Italia del Golosario: La Bottega dei Sapori di Rizziconi (Boutique del Gusto); Gelato Cesare e Sottozero Pennestrì di Reggio Calabria (Gelaterie); Macelleria Sacco Ferdinando di Lago (Macellerie) e Panificio Sant’Irene di Longobardi (Panetterie).

La manifestazione è proseguita nell’Area Food con un’incursione nei sapori autentici della tradizione panificatoria calabrese grazie a “Profumo di pani: Un viaggio nelle varietà dei pani calabresi con profili sensoriali e abbinamenti gastronomici” a cura dell’INAP (Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani), con “Torrone e dintorni: Innovazione nella tradizione” condotto da Paolo Caridi nello Spazio Istituzionale della Regione Calabria e con il tanto atteso show cooking “Per…alice. Contrasti di sapori: Freschezza e piccantezza si incontrano…mai senza!” con Giancarlo Suriano e la partecipazione speciale di Andy Luotto.

Immancabile l’appuntamento con l’olio, altro grande protagonista di questa edizione, al centro dell’incontro “Calabria: tra mare e montagne all’insegna del millenario ulivo. Voce all’olio vero!” con Maurizio Pescari, dedicato alla tradizione olivicola calabrese e alle sue peculiarità.

Lo spazio Mixo ha ospitato la degustazione guidata “Spiriti calabresi volume II”, mentre di vino e di peperoncino si sono occupati gli ultimi due eventi della giornata: Legatura di valore con un territorio in una nota di colore. I rossi in un accordo invitante per un tour tra i vitigni. Condotto da Gianfranco Manfredi con la partecipazione di Elvia Gregorace e Guglielmo Gigliotti e “Diversamente piccante. Il peperoncino elemento universale” che ha visto Giancarlo Suriano esplorare l’universo del peperoncino calabrese e le sue molteplici declinazioni gastronomiche.