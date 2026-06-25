Gom di Reggio Calabria, in oncologia inaugurata la “Campana della Speranza”: un simbolo di coraggio, rinascita e vicinanza ai pazienti

REGGIO CALABRIA – Un nuovo simbolo di speranza e vicinanza ai pazienti oncologici è stato inaugurato presso il Reparto di Oncologia del Presidio Morelli del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Si tratta della “Campana della Speranza”, donata dal Rotary e destinata a diventare un segno tangibile dei traguardi raggiunti da chi affronta il difficile percorso delle cure contro il cancro.

La cerimonia, aperta dalla benedizione di Don Gianni Polimeni, ha visto la partecipazione del direttore del Dipartimento Onco-Ematologico-Radioterapico e facente funzione primario del reparto, dottor Said Al Sayyad, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del volontariato e delle associazioni impegnate quotidianamente accanto ai pazienti.

Nel suo intervento, il dottor Al Sayyad ha sottolineato il profondo valore umano dell’iniziativa, evidenziando come la campana rappresenti il simbolo di un percorso spesso complesso e impegnativo, fatto di sacrifici, paure e speranze. Ha ricordato che ogni paziente vive una storia unica e che il suono della campana accompagnerà momenti significativi del cammino terapeutico, celebrando non solo la conclusione di una cura, ma anche la forza e la determinazione dimostrate nell’affrontare la malattia. Un messaggio che ha posto l’accento sull’importanza dell’ascolto, della vicinanza e dell’umanità, elementi che devono sempre affiancare l’efficacia delle cure mediche.

Il significato della campana va oltre il suo valore simbolico: ogni rintocco accompagnerà momenti importanti del percorso terapeutico, rappresentando una testimonianza di forza, determinazione e fiducia nel futuro. Un gesto semplice ma carico di significato, capace di coinvolgere pazienti, familiari e personale sanitario.

Nel corso dell’iniziativa è stata inoltre consegnata una donazione di circa 1.500 euro destinata alle attività del reparto, a conferma dell’impegno concreto delle associazioni e dei volontari nel sostenere la struttura sanitaria.

Particolarmente apprezzati gli interventi della coordinatrice infermieristica Grazia Sontani e della dottoressa Vittoria Borzumati, che hanno evidenziato il valore dell’assistenza umana accanto alle cure mediche. Un riconoscimento è stato rivolto anche alle associazioni di volontariato presenti, tra cui Prometeus ODV ed E.M.O., per il costante supporto offerto ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Roccaforte del Greco, Ercole Nucera, e l’ex Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli già Garante della Salute della Regione Calabria, la cui presenza ha rappresentato un importante segnale di attenzione verso il mondo della sanità e della tutela dei cittadini.

L’inaugurazione della Campana della Speranza rappresenta un ulteriore passo verso una sanità sempre più attenta non solo agli aspetti clinici, ma anche a quelli umani ed emotivi del percorso di cura, ricordando che dietro ogni terapia ci sono persone, storie e speranze che meritano ascolto e sostegno.