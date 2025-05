Governiamo la bellezza, istituzioni locali e regionali il 26 maggio a Pietrapaola

Promuovere il confronto sulle necessarie visioni dello sviluppo locale, partendo da una riflessione sul senso delle istituzioni pubbliche e sul valore anche pedagogico della programmazione amministrativa per contribuire a formare cittadinanze locali sempre più protagoniste del proprio presente e del proprio futuro.

È, questo, l’obiettivo sotteso all’evento che il prossimo lunedì 26 maggio, vedrà la comunità di Pietrapaola ospitare la sesta tappa del format itinerante di confronto territoriale #governiamolabellezza.

Momento clou della giornata fa sapere il Sindaco Manuela Labonia sarà l’inaugurazione della nuova delegazione comunale, programmata e realizzata attraverso un importante recupero di economie nel quadro dell’azione di governo locale giunta a metà mandato e concentratasi nella individuazione di numerose fonti di finanziamento extra bilancio.

Attorno a questo evento inaugurale simbolico ma anche e soprattutto di concreta ri-funzionalizzazione di un pezzo del patrimonio comunale riconsegnato alla comunità e fruizione pubblica, nel solco dell’impegno pedagogico e di educazione civica portato avanti con convinzione dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Labonia, è prevista anche la consegna di un kit destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado contenente una copia della Costituzione ed il tricolore; la consegna degli attestati ai partecipanti al Servizio Civile e la presentazione della nuova app turistica https://pietrapaola.comune.digital/.

Coordinati da Lenin Montesanto, comunicatore strategico e lobbista, insieme al Primo Cittadino Labonia all’evento che si terrà alle ore 17 in via Risorgimento, interverranno anche Filomena Greco dell’azienda iGreco di Cariati; il Sindaco di Warstein Thomas Schöne, cittadina tedesca con la quale Pietrapaola è storicamente gemellata; il dirigente scolastico dell’IIS Majorana di Corigliano – Rossano Saverio Madera; Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale Microcredito; i sindaci Umberto Mazza di Caloveto, Vincenzo Grispino di Mandatoriccio, Flavio Stasi di Corigliano – Rossano; la Vice Sindaco di Strongoli Elena Tesoriere; per l’Unpli Cosenza il Segretario provinciale Federico Smurra; il consigliere regionale Giuseppe Graziano; la direttrice del Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMaM) Assunta Scorpiniti; l’Amministratore Unico della Sorical Cataldo Calabretta e Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale.