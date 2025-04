“Graffi di Primavera”, a Cosenza un weekend di appuntamenti e grandi autori nel segno del fumetto

Sabato 5 e domenica 6 aprile sono due date importantissime per gli amanti della nona arte!

Graffi di Primavera, la rassegna dedicata all’arte sequenziale, curata dal Museo del Fumetto di Cosenza, entra nel suo vivo con una serie di appuntamenti, workshop, incontri con grandi autori e una splendida mostra da visitare dedicata al rapporto tra Cibo e Fumetto!

Graffi di Primavera è un progetto di Cluster Società Cooperativa finanziato con risorse PAC 2014/2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.”

Alle ore 16.00 di sabato 5 aprile saranno ufficialmente aperte le mostre Gnam e Slurp, dedicate a quella sinergia tra racconto disegnato e cibo, e alla capacità evocativa che ha il fumetto di raccontare i sapori della terra di Calabria in chiave unica e coinvolgente!

Da Poldo Sbaffini, divoratore instancabile di hamburger, a Lupo Alberto, protagonista di tavolate esilaranti nella Fattoria McKenzie, fino Tex Willer, con la sua iconica bistecca alta tre dita e una montagna di patitine, pronto in questa mostra a confrontarsi con la sfida del peperoncino calabrese, le sorprese non mancheranno.

Così come non mancherà l’occasione di esplorare il rapporto tra cibo e eros in chiave fumettistica grazie all’arte Milo Manara, che narrerà con la sua arte di questo elemento sotto il profilo sensuale e afrodisiaco.

Inoltre, la mostra offrirà uno sguardo sul lato etico dell‘alimentazione con Dylan Dog, noto per la sua scelta vegetariana, e proporrà un’ironica incursione nella passione di Zio Paperone per l’oro, reinterpretato in chiave culinaria.

Alle 16.00 l’autrice cosentina Luana Belsito, in arte Wally, Pain presenterà con Marta Monteleone “30 Anni”, graphic novel edito da Feltrinelli Comics che racconta una storia dove le prismatiche protagoniste sono in cerca della propria melodia, in un mondo che impone ritmi prestabiliti.

Alle 17.00 il mitico esperto di fumetto Raffaele De Falco condurrà un talk dal titolo “Cosa mangiano Tex, Dylan Dog & Co?, conducendoci in un viaggio metanarrativo dal gusto unico e ricercato.

Seguiranno l’incontro con Bruno Cannucciari, disegnatore di Lupo Albero, dal titolo “Cibo da Lupi” e il talk che vedrà protagonista lo street artist e fumettista Diavù, che porrà l’accento su “Comics & Street Art. Guerrilla Art & Cibo”.

Tre grandissimi incontri con tre protagonisti della cultura pop contemporanea, capaci di raccontare attraverso il fumetto e il segno i mondi dell’immaginifico con toni e accenti unici ed esclusivi!

A chiudere la giornata di sabato saranno due incontri dalla forte valenza culturale.

Il primo analizzerà il tema del “Cibo ai tempi dei Brettii e degli Enotri” grazie all’intervento di Marilena Cerzoso, Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza.

Il secondo invece avrà ad oggetto il rapporto tra Cibo e Cultura, con Angelo Sposato, a cura dell’Associazione Libera Accoglienza.

Domenica 6 Aprile, oltre a cogliere l’opportunità di visitare le mostre che resteranno aperte fino al 16 Maggio, sarà possibile vivere un’esperienza incredibile, grazie al workshop “I suoni della Cucina” a cura di Dario Della Rossa, musicista eclettico, padrone di ritmi coinvolgenti ed entusiasmanti.

Tutti coloro che vorranno, previa prenotazione al numero 3335057534, e con il semplice biglietto d’ingresso del museo, potranno partecipare portando da casa la propria stoviglia preferita, a dare vita ad un concerto di suoni inediti e ricchi di humor, per una sinfonia per come non se ne sono mai viste prima!

Il Museo del Fumetto e la rassegna Graffi di Primavera sono pronti ad accogliere tutti gli amanti dell’arte sequenziale, del buon cibo e chi ha una passione speciale per le contaminazioni culturali!