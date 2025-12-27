Gran Concerto di Capodanno 2026: la Città Metropolitana raddoppia e inaugura il nuovo anno al Teatro “Francesco Cilea”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia l’ormai tradizionale appuntamento del Gran Concerto di Capodanno, un evento straordinario inserito nella cornice di “Reggio Città Natale”, il calendario di iniziative che in queste settimane stanno animando le festività natalizie a Reggio Calabria. L’appuntamento, promosso dall’Ente di Palazzo Alvaro guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per salutare l’inizio del nuovo anno è fissato per giovedì 1 Gennaio 2026 presso il prestigioso Teatro Comunale “Francesco Cilea”.

Per permettere la più ampia partecipazione della cittadinanza, l’evento si articolerà quest’anno in un doppio spettacolo: il primo alle ore 18.00, il secondo alle 21.00, entrambi naturalmente nella splendida cornice del Teatro Francesco Cilea.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Teatro “F. Cilea”, sotto la sapiente direzione del Maestro Alessandro Tirotta. Il concerto vedrà la partecipazione di un cast di solisti d’eccezione: il soprano Gaia Cerri, vincitrice del concorso lirico Cilea Opera Festival, il mezzosoprano Chiara Tirotta, il tenore Ivan Defabiani e il baritono Raffaele Facciolà. Ad arricchire la scena, le esibizioni del corpo di ballo con le coreografie curate da Gabriella Cutrupi.

Il programma musicale promette un viaggio emozionante tra le più celebri pagine della musica classica e operistica, con brani di Strauss, Tchaikovsky, Rossini, Donizetti, Leoncavallo e Puccini, per un inizio anno all’insegna della grande cultura e della tradizione.

“Si rinnova un evento che è diventato nel tempo ormai una bellissima tradizione per la nostra città – ha affermato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – salutiamo l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo di altissimo livello qualitativo, coinvolgendo il meglio degli artisti della scena musicale reggina e le maestranze che, giorno dopo giorno, crescono sempre di più sul nostro territorio, fino a raggiungere i più importanti palcoscenici nazionali ed internazionali. Un evento che vuole essere di buon auspicio per la città per il nuovo anno che inizia”.

Info ritiro biglietti

L’accesso ai due spettacoli è gratuito su prenotazione. Per assistere al concerto sarà necessario ritirare i biglietti gratuiti (massimo due per persona) presso il botteghino del Teatro Cilea nelle seguenti date: Martedì 30 dicembre: dalle ore 11.00 alle ore 13.00; Mercoledì 31 dicembre (per eventuali disponibilità residue): dalle ore 11.00 alle ore 13.00.