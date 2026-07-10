Gran Festival della Pizza, Casali del Manco si prepara a diventare capitale del gusto e dell’inclusione

Dal 10 al 12 agosto, al campo sportivo di Spezzano Piccolo, torna la manifestazione organizzata dall’associazione Enjoy e coordinata da Pino e Francesca De Rose della Publiepa.

«La pizza diventa uno strumento per raccontare la Calabria straordinaria» dice Mimmo Smarra in un ragionamento più complesso.

Quella che era nata come una scommessa oggi è diventata una realtà capace di crescere, coinvolgere e raccontare un territorio attraverso uno dei simboli più amati della tavola italiana.

Il Gran Festival della Pizza si prepara a vivere la sua quarta edizione e Casali del Manco è pronto a trasformarsi, dal 10 al 12 agosto, in un grande salone del gusto, dell’inclusione e dello spettacolo.

A guidare l’organizzazione è Mimmo Smarra, presidente dell’associazione Enjoy, che parla dell’evento come di un motivo di grande orgoglio. Non una semplice festa della pizza, ma una manifestazione costruita attorno alla figura del maestro pizzaiolo, alla qualità dei prodotti calabresi e alla capacità del cibo di creare comunità.

La pizza come racconto della Calabria

Il cuore del festival sarà la pizza, ma il messaggio andrà ben oltre l’impasto, il forno e l’assaggio. La pizza diventerà uno strumento per raccontare una Calabria straordinaria, fatta di sapori autentici, prodotti identitari e professionalità capaci di trasformare le materie prime del territorio in esperienza.

Saranno dieci i forni attivi durante le serate, con la presenza di decine di maestri pizzaioli e professionisti del settore. Spazio anche alla pizza fritta napoletana, con una presenza direttamente da Napoli, in un dialogo tra tradizioni diverse che troveranno nel festival un punto d’incontro.

Protagonisti saranno i prodotti della terra calabrese: dal fiordilatte della Presila alla Patata della Sila Igp, fino alla ‘nduja e alle tante eccellenze locali che racconteranno, attraverso il gusto, la forza agricola e gastronomica della regione.

Non la festa della pizzeria, ma del maestro pizzaiolo

Il Gran Festival della Pizza punta a valorizzare il mestiere, la tecnica e la creatività di chi ogni giorno lavora dietro un banco, davanti a un forno, trasformando ingredienti semplici in un prodotto capace di unire generazioni e culture.

Per questo la manifestazione non sarà pensata come la festa di una singola pizzeria, ma come un grande omaggio al maestro pizzaiolo, alla sua esperienza e alla sua capacità di utilizzare i prodotti della Calabria per dare vita a pizze che parlano di territorio, identità e passione.

Accanto ai momenti dedicati al gusto, l’evento offrirà un percorso più ampio dedicato al cibo, alla convivialità e alla valorizzazione delle produzioni a chilometro zero, confermando l’obiettivo di promuovere le eccellenze locali in una cornice popolare, accessibile e partecipata.

Inclusione al centro del festival

Uno degli elementi più importanti dell’edizione 2026 sarà il tema dell’inclusione. Il festival coinvolgerà diverse associazioni impegnate con ragazzi speciali e dedicherà particolare attenzione ai bambini e alle famiglie.

Sono previsti laboratori dedicati all’autismo, durante i quali i più piccoli potranno cimentarsi nella preparazione della pizza, vivendo un’esperienza concreta, educativa e condivisa. Un momento che racchiude il senso profondo della manifestazione: abbattere le barriere, creare relazioni e dimostrare che il gusto può diventare linguaggio universale.

«Il festival riesce davvero solo quando crea felicità senza barriere», è il messaggio che accompagna il lavoro dell’associazione Enjoy e del suo presidente Mimmo Smarra, affiancato da un team definito fondamentale per la riuscita dell’evento.

Attenzione alle intolleranze e accessibilità del gusto

Il Gran Festival della Pizza sarà anche un evento attento alle esigenze alimentari. L’organizzazione ha previsto un’area food dedicata al gluten free e al senza lattosio, per consentire anche a chi convive con intolleranze di partecipare pienamente all’esperienza.

Una scelta che rafforza il carattere inclusivo della manifestazione e che traduce in modo concreto l’idea di un festival aperto a tutti, dove nessuno debba sentirsi escluso dalla possibilità di vivere una serata di gusto, socialità e condivisione.

Musica, spettacolo e territorio

Non solo festival del palato, ma anche celebrazione del territorio. Dal 10 al 12 agosto, al campo sportivo di Spezzano Piccolo, ogni sera sarà accompagnata da musica dal vivo e momenti di spettacolo, trasformando l’evento in una vera festa collettiva.

Casali del Manco diventerà così il punto d’incontro tra gastronomia, cultura popolare, intrattenimento e promozione delle eccellenze locali. Un luogo in cui la pizza sarà il filo conduttore di un racconto più grande: quello di una Calabria capace di accogliere, innovare e fare rete.

Una manifestazione che cresce facendo squadra

Il Gran Festival della Pizza è patrocinato dalla Regione Calabria e nasce da un lavoro condiviso che coinvolge istituzioni, enti, partner e realtà del territorio.

Mimmo Smarra ha voluto rivolgere un ringraziamento al team dell’associazione Enjoy, alla Publiepa per il contributo nella creazione della manifestazione, a Smart Network Group, al brand Calabria Straordinaria, ad Arsac, alla Regione Calabria, al Gal Sila e al Comune di Casali del Manco.

Una rete che sostiene un evento ormai diventato appuntamento atteso dell’estate calabrese. Una manifestazione che, edizione dopo edizione, continua a crescere mantenendo intatta la sua anima: portare in piazza il gusto, la bellezza della condivisione e una Calabria che sa trasformare le proprie radici in futuro.