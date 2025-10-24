Gran finale per il Clementina Festival, Corigliano-Rossano celebra la Festa delle Clementine

Si terrà sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 19:30, nella splendida cornice del Castello Ducale di Corigliano-Rossano, la Festa delle Clementine, una serata interamente dedicata al frutto simbolo della Piana di Sibari, tra showcooking, degustazioni, musica e performance dal vivo.

Quest’anno la festa si rinnova e cresce, diventando parte integrante del Clementina Festival, il nuovo evento dedicato alla valorizzazione della clementina di Calabria e del suo territorio.

La Festa delle Clementine sarà una serata all’insegna dei sapori autentici, della scoperta e del divertimento: un viaggio multisensoriale che unisce enogastronomia, arte, cultura e intrattenimento, con l’obiettivo di promuovere in modo sempre più ampio e partecipato il patrimonio agricolo, culturale e turistico di Corigliano-Rossano.

Il pubblico potrà immergersi in un programma ricco e variegato. Si parte con la “Clementine Food Experience”, lo speciale showcooking e percorso di degustazione curato dalla Maccaroni Chef Academy, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di gustose ricette creative, in cui le clementine diventano protagoniste in cucina, tra profumi agrumati e abbinamenti gourmet.

Non mancherà l’esperienza “Lab&Drinks”, un laboratorio interamente dedicato all’arte della mixology, dove bartender esperti proporranno originali cocktail e drink a base di clementine.

La serata sarà animata da tre aree dedicate alle live performance, con la partecipazione di artisti e musicisti che accompagneranno il pubblico con performance dal vivo: Salvatore Cauteruccio, Rocco Riccelli, Bruno Marrazzo & Enzo Carpanzano. A seguire, il “Clementina After Party”, un momento di festa e condivisione, tra musica, performance e danza.

Con il “Clementina Festival”, il comune di Corigliano-Rossano inaugura un nuovo modo di raccontare la sua terra: tre giorni di eventi, incontri, laboratori ed esperienze che intrecciano agricoltura, turismo, gastronomia e arte, in un percorso capace di mettere al centro le persone e i sapori autentici della Piana di Sibari.

E la Festa delle Clementine diventa il momento in cui la comunità e il pubblico sono i veri protagonisti, un’occasione di partecipazione collettiva e di incontro, dove la tradizione si intreccia con l’entusiasmo di chi valorizza ogni giorno il proprio territorio e i suoi prodotti.

Sono operativi sul progetto “Clementina Festival” gli assessorati all’Agricoltura e al Turismo del Comune, in collaborazione con le Organizzazioni dei Produttori del territorio, con il Consorzio della Clementina di Calabria IGP e il supporto, in particolare per le relazioni nazionali ed estere, dell’agenzia specializzata Omnibus.

L’evento ha ricevuto il contributo della Regione Calabria attraverso l’ARSAC, e il sostegno dello stesso Consorzio della Clementina di Calabria IGP e dell’azienda di tecnologie Sorma Group.