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Grande appuntamento il 29 agosto a Maierà con lo speciale live di Iva Zanicchi

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio4 ore fa
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Iva Zanicchi - concerto maierà

Sabato 29 agosto, alle ore 22:00 in Piazza Croce, il suggestivo borgo di Maierà ospiterà una tappa del tour della grintosa e passionale Iva Zanicchi, voce storica del panorama musicale italiano.

Ad annunciarlo è il Sindaco, Ivano Russo e l’amministrazione comunale di Maierà.

Tanti i successi che l’artista regalerà al pubblico durante lo spettacolo: da Zingara a Testarda io, da Come ti vorrei a Ciao cara come stai, fino a La notte dell’addio, La riva bianca la riva nera, Fiume amaro, Non pensare a me e Voglio amarti, brano con cui è tornata in gara al Festival di Sanremo.

Proprio lo scorso anno, la cantante è stata insignita del Premio alla Carriera “Città di Sanremo” durante la terza serata del 75° Festival condotto da Carlo Conti: un riconoscimento prestigioso giunto per celebrare i suoi 60 anni di carriera e i suoi straordinari trionfi sul palco dell’Ariston.

«Un’occasione unica e irripetibile per il piccolo borgo di Maierà, che permetterà ai tanti ospiti in arrivo dalla Riviera dei Cedri di scoprirne le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e gastronomiche», conclude il Sindaco Russo. «Ringrazio vivamente tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo evento.»

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Graziano Tomarchio

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