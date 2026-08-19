Grande attesa per la Notte Bianca a San Lucico

Il borgo tirrenico di San Lucido si appresta a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi ed entusiasmanti della stagione estiva con l’arrivo della Notte Bianca Sanlucidana, programmata per giovedì 20 agosto 2026 a partire dalle ore 21:00 e destinata a proseguire fino a notte fonda.

L’iniziativa nasce dalla sinergia proficua tra le associazioni di volontariato, i commercianti, i comitati e gli imprenditori locali, uniti con l’obiettivo comune di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del territorio attraverso un palinsesto ricco di attrattive per residenti e visitatori.

Un momento cruciale della serata sarà segnato da uno speciale evento inaugurale: l’apertura ufficiale della nuova risalita meccanica dal mare al centro storico di San Lucido, una delle attrazioni turistiche più suggestive e innovative di tutta la Calabria, destinata a rivoluzionare l’accessibilità e la fruizione del borgo.

Durante l’intera manifestazione, le vie e le piazze si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto ospitando mostre d’arte ed esposizioni, rappresentazioni teatrali, performance di artisti di strada, mercatini artigianali e giostre per il divertimento di grandi e piccini.

Ricchissima l’offerta musicale che vedrà alternarsi dal vivo il concerto degli Zingari Felici, lo spettacolare Robot Show, varie live band e coinvolgenti DJ set fino a tarda notte.

Non mancherà naturalmente un ampio percorso dedicato alla gastronomia, con la degustazione delle migliori tipicità e dei sapori tradizionali della cucina calabrese.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza del borgo sotto la luce della luna, immersi in un’atmosfera unica di condivisione, grande intrattenimento e forte partecipazione collettiva