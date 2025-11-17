Grande festa per i 20 anni di attività degli “Amici del Teatro” di Sersale

Nella struttura “Fabrizio De Andrè” di Sersale sono stati festeggiati i 20 anni di attività della compagnia teatrale “Gli Amici del Teatro”, che nel corso di questi lunghi anni ha sempre creato e promosso un proprio repertorio di spettacoli, mirato sempre alle aspettative e agli interessi del pubblico, con la rappresentazione di commedie sempre più avvincenti ed esilaranti.

Una realtà artistica e culturale dedita alla diffusione di conoscenza, idee e tradizioni attraverso il teatro.

Il gruppo è stato fondato il 3 dicembre 2005 dall’attore e autore Tommaso Buccafurri, debuttando anche a Torino e Milano per mantenere vivi i rapporti tra emigrati e la terra natìa, il cui legame è indissolubile.

La manifestazione si è svolta all’inizio con l’intervista a tutti gli attori, la benedizione impartita dal parroco don Steven; è poi proseguita con la proiezione di alcuni spezzoni, tra i più rappresentativi, delle varie commedie.

All’evento ha partecipato un numeroso pubblico con la presenza del sindaco di Sersale, Carmine Capellupo, che ha insignito “Gli Amici del Teatro” con targa ricordo per l’anniversario e il riconoscimento al merito.

La presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani, per voce di Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per evidenziare l’impegno meritorio di Tommaso Buccafurri, e di ciascun membro dell’associazione, per lo sviluppo culturale della cittadina presilana, che si distingue per le numerose attività portate avanti negli anni.