Grande festa popolare per la fine dei lavori al “Parco Primavera” di vico Neforo
Una grande festa popolare ha sancito la chiusura dei lavori del “Parco Primavera” di vico Neforo, tra i rioni di San Brunello e Santa Caterina.
Musica, canti, balli e una vera e propria sagra dei maccheroni al ragù di salsiccia, preparati dalle sapienti mani delle nonne e delle mamme del quartiere, hanno animato una serata che, di fatto, ha celebrato la rinascita dell’area residenziale.
L’impegno dell’amministrazione comunale, infatti, si è tradotto nella realizzazione di un’ampia area giochi per bambini, l’ammodernamento della pavimentazione esterna, la riapertura del campo di calcio a 5 intitolato a Giuseppe Errante, una rigenerazione complessiva con interventi di arredo e decoro urbano, incluso il mastodontico murales opera dell’artista internazionale Agus Rucula e della reggina Tania Azzar.
Fra gli ospiti anche il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Carmelo Romeo ed il consigliere delegato Massimiliano Merenda.
Durante l’evento, il sindaco si è detto «felice di vedere come i cittadini tornino a riappropriarsi e vivere i propri spazi riconoscendosi, con spirito nobile e puro, comunità».
«Una festa di quartiere ha detto Falcomatà che è festa tra persone che, dal confronto, hanno imparato a conoscersi ed iniziato, gli uni al fianco agli altri e rispettosi dei rispettivi ruoli, a programmare, progettare, realizzare spazi per rendere ancora più fruibile un posto che, nonostante le criticità passate, è sempre stato tenuto come un gioiellino dai residenti».
«E’ bello ha commentato il sindaco poterci ritrovare qui, come ci eravamo promessi il giorno dell’inaugurazione, a godere di una serata fresca, a stare insieme, a ridere e scherzare.
Godiamoci questa splendida serata e ringraziamo le mamme, le nonne, le zie, le donne e gli uomini del “Parco Primavera” di vico Neforo.
Grazie a tutti i volontari e grazie a tutti voi che avete organizzato questo momento indimenticabile».