Grande partecipazione a Pellaro per la Giornata Nazionale delle Pro Loco 2026

Si è svolta con una grande partecipazione di pubblico, in Piazza Vittorio Veneto a Pellaro la Giornata Nazionale delle Pro Loco 2026.

Manifestazione inserita nel calendario nazionale dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e organizzata dall’UNPLI Provinciale di Reggio Calabria.

L’iniziativa celebra la nascita dell’UNPLI, fondata nel 1962, e rappresenta un momento di riconoscimento dell’impegno quotidiano delle migliaia di volontari che, attraverso le Pro Loco, promuovono la cultura, il turismo, le tradizioni e la crescita sociale delle comunità locali.

Anche quest’anno Pellaro, insieme a numerosi borghi e città d’Italia, ha aderito alla manifestazione, trasformando la giornata in una vera festa del volontariato, costruita sulla dedizione, sull’amore per il territorio e sulla volontà di preservarne il patrimonio ambientale, culturale e identitario.

Il convegno, moderato dalla giornalista e conduttrice Eva Giumbo, è stato dedicato al tema “Ambiente, territorio e legalità creano comunità”.

Al tavolo dei relatori sono intervenuti:

Concetta Romeo , consigliere provinciale UNPLI Calabria ed ex presidente della Pro Loco Reggio Sud APS;

, consigliere provinciale UNPLI Calabria ed ex presidente della Pro Loco Reggio Sud APS; Giovanni Posillipo , presidente del CAI di Reggio Calabria;

, presidente del CAI di Reggio Calabria; Emanuela Fio , in rappresentanza di Plastic Free;

, in rappresentanza di Plastic Free; Tiziana Di Giacomantonio , presidente delle Guardie Ambientali ANPANA-GEPA;

, presidente delle Guardie Ambientali ANPANA-GEPA; Antonio Battaglia, ispettore della Polizia di Stato in quiescenza ed esperto di Cyber Security.

I saluti istituzionali sono stati portati dal presidente della IV Circoscrizione Ravagnese-Gallina-Pellaro, Giuseppe Cantarella, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, riconoscendo il ruolo svolto dalla Pro Loco Reggio Sud nei suoi quindici anni di attività.

Sono inoltre intervenuti, con un messaggio di saluto, il presidente provinciale UNPLI Reggio Calabria Rocco Deodato e il presidente regionale UNPLI Calabria Filippo Capellupo.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il conferimento dell’attestato di benemerenza al maresciallo dei Carabinieri in congedo Salvatore Piazza, storico comandante della Stazione Carabinieri di Pellaro.

Il riconoscimento, consegnato da Concetta Romeo, è stato attribuito per gli oltre quarant’anni di servizio svolti con professionalità, senso dello Stato e vicinanza alla comunità.

Nel ringraziare, il maresciallo Piazza ha espresso parole di stima nei confronti della Pro Loco Reggio Sud e della stessa Concetta Romeo, sottolineandone il costante impegno civico e la determinazione nella tutela del territorio.

I relatori hanno evidenziato il valore della collaborazione costruita negli anni con la Pro Loco.

Il presidente del CAI Giovanni Posillipo ha illustrato il ruolo del Parco Nazionale dell’Aspromonte e del Geoparco, soffermandosi sulla tutela della biodiversità, sul progetto della staccionata realizzato a Punta Pellaro per la protezione di specie come il fratino, la tartaruga Caretta caretta e il giglio di mare, oltre alle attività di trekking e terapia forestale promosse dal Club Alpino Italiano.

Emanuela Fio ha raccontato la crescita di Plastic Free, nata anche grazie alle esperienze condivise durante le Giornate Ecologiche organizzate dalla Pro Loco, sottolineando il crescente coinvolgimento delle giovani generazioni nelle attività di pulizia del territorio.

Particolarmente emozionante l’intervento della presidente di ANPANA-GEPA, Tiziana Di Giacomantonio, che durante la manifestazione ha ricevuto un piccolo rondone appena recuperato, mostrando concretamente il lavoro quotidiano svolto dai volontari nella tutela della fauna selvatica.

Ha inoltre illustrato i nuovi compiti affidati alle Guardie Ambientali in materia di vigilanza e segnalazione dei reati ambientali.

Antonio Battaglia ha invece affrontato il delicato tema della sicurezza digitale, soffermandosi sui rischi degli adescamenti online e del cyberbullismo. Ha ribadito l’importanza dell’educazione familiare e della collaborazione tra scuola, genitori e istituzioni, rendendosi disponibile a proseguire gli incontri formativi nelle scuole calabresi.

Tra il pubblico è intervenuto anche il consigliere comunale Nicola Zera Falduto, che ha evidenziato il valore delle Pro Loco come interlocutori privilegiati delle istituzioni e ha ricordato come, durante la propria esperienza al Parlamento Europeo, abbia spesso preso a riferimento le iniziative territoriali sviluppate in Calabria.

Successivamente è intervenuta Romina Palamara, presidente della Pro Loco Montebello, che ha ribadito il ruolo delle autentiche Pro Loco, apartitiche, apolitiche e aconfessionali, nel garantire durante tutto l’anno attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio.

A concludere la manifestazione è stata Concetta Romeo, che ha ripercorso i quindici anni di storia della Pro Loco Reggio Sud APS, nata nel 2011 come Pro Loco Bocale.

Nel suo intervento ha ricordato le numerose iniziative realizzate nel tempo: dalla difesa del litorale contro l’erosione costiera alle battaglie per il corretto funzionamento del depuratore di Pellaro; dalle attività di riqualificazione ambientale alle giornate ecologiche, fino ai grandi eventi culturali e identitari come Bentornato Carnevale, Pizza sotto le Stelle, Sapori d’Autunno e la Giornata Nazionale del Dialetto.

Ampio spazio è stato dedicato al progetto di riqualificazione di Punta Pellaro, avviato grazie alla collaborazione con enti, associazioni e cittadini.

Tra gli interventi ricordati figurano la realizzazione della staccionata, la piantumazione di tamerici, l’installazione della prima passerella per persone con disabilità su spiaggia libera nel Comune di Reggio Calabria e dei pannelli informativi dedicati alla tutela della flora e della fauna protette.

Romeo ha sottolineato come queste iniziative abbiano contribuito a trasformare Punta Pellaro in un importante polo per gli sport acquatici e, in particolare, in uno dei principali spot internazionali per il kitesurf.

Non è mancata una riflessione critica sul progetto comunale del Parco del Vento, avviato nel 2025, ritenuto distante dall’originaria proposta ecosostenibile elaborata dalla Pro Loco, soprattutto per l’eccessivo utilizzo del cemento e per la mancata realizzazione delle necessarie infrastrutture fognarie lungo la strada del mare.

Nel corso della giornata sono stati ringraziati i rappresentanti delle numerose associazioni presenti, tra cui Amici del Musical, Amici dell’Anziano di Pellaro, Jamu San Filippo, Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, Virtus 1962 Stella d’Oro CONI, Yoga Reggio Calabria, Zefiro e AISLA.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle attività commerciali che hanno offerto il buffet finale con prodotti del territorio.

La manifestazione si è conclusa con la presentazione della rivista Visit UNPLI Calabria, dedicata alla promozione delle eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della regione, nella quale è presente anche la Pro Loco Reggio Sud.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per celebrare il ruolo delle Pro Loco e dei loro volontari, veri protagonisti della tutela del patrimonio culturale, ambientale e sociale delle comunità locali.

Dopo quindici anni di attività, la Pro Loco Reggio Sud continua a essere un punto di riferimento per il territorio, confermando come il volontariato possa tradursi in azioni concrete e durature a beneficio dell’intera collettività.