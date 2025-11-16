Grande partecipazione alla campagna di screening gratuito del diabete e della pressione arteriosa promossa dal Comune di Frascineto

Grande partecipazione della cittadinanza alla campagna di screening gratuito del diabete e della pressione arteriosa promossa dal Comune di Frascineto in collaborazione con il Lions Club Castrovillari – Distretto 108 Ya, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Castrovillari, la Croce Rossa Italiana, la Rete Diabetologica Pediatrica Calabrese, l’associazione “Luce di Luna” e la Farmacia Calabrese & Groppa di Frascineto.

Presso la sede dei Circoli ricreativi della Terza Età in piazza Scanderberg, adulti e bambini, accolti dagli operatori delle associazioni coinvolte, sono stati sottoposti alla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, la cui diagnosi precoce può rivelarsi di vitale importanza perché aumenta l’efficacia delle cure.

Effettuati più di 100 screening tra adulti e bambini “Voglio esprimere la mia soddisfazione ha affermato il sindaco, Angelo Catapano per la risposta dei cittadini di Frascineto a questa importante iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e curata dalla consigliera Elena Miranda, che pone Frascineto in linea con le città italiane, sempre più sensibili nei confronti della prevenzione, che di fatto, evita e riduce i rischi di importanti malattie.

Desidero, inoltre, esprimere un particolare ringraziamento a tutti i soggetti che, con la loro disponibilità e professionalità, hanno offerto ai cittadini di Frascineto la possibilità di fruire di alcuni degli screening legati al mese della prevenzione”.

Il primo cittadino, ha inteso ringraziare per la loro fattiva collaborazione, la dott.ssa Filomena Stamati, la dott.ssa Filomena Ferrari, la dott.ssa Mariangela Policastro, il dr. Giuseppe Spina, i Lions Club Castrovillari – Distretto 108 Ya, la Croce Rossa Italiana comitato di Castrovillari, il reparto di Pediatria dell’ospedale di Castrovillari, l’associazione “Luce di Luna” e il Circolo della terza età di Frascineto.