Grande partecipazione alla prima uscita pubblica di Andrea Signorelli

Una piazza entusiasta e attenta: così ieri sera, in piazza IV Novembre, Andrea Signorelli con la lista “Riparte il Futuro” ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale per la carica di sindaco di Paola.

Con profonda emozione, Signorelli e la sua squadra hanno ringraziato le centinaia di cittadini presenti, confermando l’impegno per una politica concreta, trasparente e radicata nei bisogni reali della città.

“Abbiamo visto negli occhi delle persone la voglia di un cambiamento autentico, costruito insieme, passo dopo passo”, ha dichiarato il candidato sindaco.

Accanto a lui, una squadra di candidati che rappresenta un valore aggiunto: docenti, professionisti, funzionari, imprenditori e giovani impegnati nelle rappresentanze studentesche e nel mondo dello sport, pronti a mettere le proprie competenze al servizio della comunità.

Un elemento che assume ancora più rilievo alla luce della nuova legge elettorale per i Comuni, che non consente più la nomina di assessori esterni: sarà necessario attingere tra i consiglieri le migliori competenze per governare.

“Una sfida che ci trova pronti ha sottolineato Signorelli perché crediamo da sempre nella forza delle persone e nella qualità delle idee”.

Il candidato sindaco ha voluto lanciare anche un messaggio netto e senza ambiguità:

“Ogni volta che vengo fermato per strada, sento la stessa richiesta: basta delusioni, basta promesse mancate, c’è bisogno di un vero rinnovamento.

Ma come si può rinnovare davvero se si continua a ripetere gli stessi errori e a votare sempre gli stessi, i soliti politici di lungo corso?

Se vogliamo voltare pagina, se vogliamo davvero spazzare via la vecchia politica che ha maltrattato la nostra Città, non c’è alternativa: il futuro riparte da noi.

Siamo l’unica proposta nuova, libera, radicata nella realtà e proiettata nel domani.”

Il percorso di Andrea Signorelli e della sua squadra prosegue, con un obiettivo chiaro: costruire una Paola più giusta, moderna e a misura di tutti.

“Un programma per tutti… nessuno escluso!”