Grande successo a Gioia Tauro per la presentazione del libro “Vite imperfette” di Anna Maria Deodato

Domenica 24 agosto 2025, a Gioia Tauro, nella suggestiva cornice del centro storico della città, si è svolta con grande successo la presentazione del libro “Vite imperfette” di Anna Maria Deodato, edito da Graus Editore.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, è stato promosso dal Rotary Club e dal Gruppo di lettura Lab Donne.

In apertura le parole di accoglienza della presidente del Rotary Club avv. Manuela Strangi, seguite dai saluti istituzionali del vice sindaco Totò Parrello e dell’assessore alla Cultura prof.ssa Domenica Speranza.

Successivamente, l’avv. Strangi ha fornito una breve illustrazione del contenuto del volume, mentre l’editore Pietro Graus ha portato il suo contributo, sottolineando l’importanza del progetto editoriale e culturale.

La serata è stata condotta dall’avv. Strangi e dalla dott.ssa Monica Della Vedova, che hanno intervistato l’autrice con grande competenza e sensibilità. L’attrice Carmen Orso ha curato la lettura dei brani, aggiungendo un tocco di emozione all’evento.

Il libro è una raccolta di 21 racconti che esplorano la variegata esperienza femminile, presentando storie di donne diverse, ognuna con la sua unicità e le sue sfide.

Attraverso queste narrazioni, l’autrice invita il lettore a riflettere sulla complessità e sulla profondità dell’universo femminile, toccando tematiche sociali cruciali come il bullismo, il disagio giovanile, l’eutanasia e le discriminazioni di genere, offrendo una visione d’insieme ricca e sfaccettata della condizione della donna nella società.

La presentazione del libro “Vite imperfette” è stata un’occasione importante di incontro e confronto, che ha evidenziato il ruolo della cultura come strumento di sensibilizzazione e cambiamento sociale, dimostrando ancora una volta come la scrittura possa parlare al cuore e alla mente di tutti.

Un numeroso pubblico ha partecipato con grande interesse alla serata, mostrando entusiasmo e apprezzamento per l’iniziativa e per il lavoro dell’autrice.