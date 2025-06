Grande successo a Pietrapaola per il raduno di auto d’epoca

Un successo di partecipazione e di apprezzamenti che ha superato ogni più rosea aspettativa. Il Raduno di Auto d’epoca ha fatto vivere e ri-vivere il borgo con i suoi rumori e i suoi colori.

Un’iniziativa voluta proprio per sperimentare il connubio tra la passione per i motori e la riscoperta del patrimonio paesaggistico, culturale, identitario ed enogastronomico del territorio. L’esperimento è pienamente riuscito e siamo già al lavoro per la prossima edizione.

È soddisfatta e felice la Sindaca Manuela Labonia per l’edizione zero di questa nuova iniziativa, che ha generato un connubio di bellezza tra motori e tradizioni, promossa con la collaborazione preziosa di numerosi partner e pronta a migliorarsi già per l’edizione del 2026.

L’evento, svoltosi ni giorni scorsi e patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione esclusiva di auto d’epoca, richiamando appassionati e curiosi da ogni parte della Calabria, ma anche dalla Campania e dal Lazio.

A rendere possibile questa manifestazione sono stati gli organizzatori Gabriele Arcangelo e Luigi Maringolo, rappresentanti di una giovane imprenditoria che investe sul territorio e su se stessa e che dimostra mostra coraggio e impegno nel sociale a beneficio della comunità.

L’evento è stato promosso in collaborazione con Luigi on the Beach Lounge Bar, AM Servizi, Automoto Storiche Kroton, Club Ruote Classiche Baronissi, la pasticceria le Delizie ed il ristorante la Siesta e con il patrocinio dei Comuni di Pietrapaola e Mandatoriccio.

Il programma della giornata ha offerto un’esperienza ricca e coinvolgente. Il ritrovo a Pietrapaola Marina ha dato il via all’evento con la benedizione delle auto da parte di Don Luigi Martino della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie e una colazione presso la Gelateria Le Delizie.

Subito dopo, il corteo di auto storiche si è diretto verso Mandatoriccio per un breve giro nel centro storico, per poi proseguire alla volta di Pietrapaola.

Qui, dopo il parcheggio in Piazza Rio, i partecipanti hanno potuto godere di una visita guidata nel caratteristico borgo rupestre e del museo locale, culminata con un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio, come le rinomate pitte con sardella.

Infine, la discesa verso il mare ha condotto i partecipanti alla Villa Comunale, dove le auto sono state esposte, offrendo uno spettacolo cromatico e suggestivo ai numerosi partecipanti e curiosi. La giornata si è conclusa con un pranzo al ristorante La Siesta e la consegna degli attestati di partecipazione agli iscritti.

Dalla Topolino alla più sportiva Spider, passando per una fiammante Ferrari Testa Rossa ad una sempreverde Alfa Giulia, per finire alle diverse declinazioni del Porsche Carrera, l’edizione zero del Raduno d’Auto d’epoca è stata anche una bella sorpresa per la grande partecipazione e l’entusiasmo dimostrato non solo dai partecipanti ma anche da tantissime persone che si sono fermate ad ammirare l’esposizione policromatica delle vetture.

L’evento ha rappresentato un momento significativo per la promozione del territorio e delle sue tradizioni, confermando ancora una volta che la passione per le auto storiche può rappresentare uno dei tanti veicoli eccezionale per valorizzare le bellezze locali e creare destinazioni esperienziali.