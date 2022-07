Grande successo alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria per la mostra di Antonio Affidato

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Grande successo ieri all’inaugurazione della mostra RARA AVIS di Antonio Affidato alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria curata da Emanuele Bertucci e organizzata dal presidente Leo Club 108ya Paolo Battaglia.

Si tratta di una delle tante iniziative promosse x il festeggiamento del 50 esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Tanta l’emozione evidente di Antonio Affidato figlio d’arte di Michele Affidato nel rispondere alla nostre domande in particolare quella di essere onorato di aver potuto esporre le proprie creazioni insieme a giganti per eccellenza della storia dell’arte in un palcoscenico d’eccezione quale la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria presso il Teatro Francesco Cilea.

Dove all’interno sono esposte quadri e tele di rilevante importanza tra i quali spiccano le tavolette dipinte da Antonello da Messina e le opere di Mattia Preti di Giuseppe Benassai e Renato Guttuso.

Antonio Affidato nelle sue creazioni in tutto sei ha voluto riprendere la vera essenza della Magna Grecia con figure mitologiche quali GEA terra e madre di tutti gli esseri e MEDUSA ancor di più famosa.

Tra le altre opere in mostra spicca PITAGORA e ALCMEONE e il re SERSE tutte realizzate in bronzo ed alcune patinate. Nascendo come orafo da notare il legame relazionale di queste opere con il gioiello e con le pietre preziose.

Numerosi gli ospiti intervenuti dalle istituzioni con il sindaco di Reggio Calabria f.f. Paolo Brunetti insieme all’assessore alla Programmazione finanziaria e bilancio e cultura e turismo Irene Vittoria Calabro’ alla presenza gradita del Procuratore della Repubblica il Dott Nicola Gratteri.

Un figlio della nostra terra Antonio Affidato che dopo aver studiato fuori decide di ritornare nel suo paese d’origine Crotone ed investire credendo nei suoi sogni e cercando di farli divenire realtà..

Uno dei suoi sogni ieri si è realizzato, gli auguriamo che si possano realizzare tutti.