Grande successo e partecipazione per il Gazebo della Lega a Reggio Calabria

La Lega a Reggio Calabria ha registrato un grande successo, all’insegna di una significativa partecipazione dei cittadini al Gazebo organizzato sul Corso Garibaldi dal neo Commissario Cittadino della Lega Armando Neri, con la costante presenza del Senatore Tilde Minasi, di numerosi militanti e simpatizzanti e dei Consiglieri Comunali.

Il Senatore Minasi ha affermato che “La Lega è in tutte le piazze d’Italia per portare avanti due battaglie prioritarie: la pace in Ucraina e la Giustizia Fiscale;

come ribadisce sempre Matteo Salvini, va avviato un percorso diplomatico per la Pace in Ucraina e bisogna anche sostenere con la Pace Fiscale chi non riesce a pagare, non è un condono per chi evade ma un aiuto ai tanti imprenditori, artigiani e cittadini onesti che non riescono a liberarsi dai pesanti carichi delle cartelle esattoriali e che potranno così ripartire, pagando il dovuto con le opportune agevolazioni fiscali”;

di questo avviso anche il Consigliere Comunale Mario Cardia, il quale sottolinea che “Siamo Insieme ai nostri concittadini per dire sì alla pace fiscale che passa dalla rottamazione delle cartelle, voluta fortemente dalla Lega: debito smaltito in dieci anni e 8 rate rinviabili prima di perdere il beneficio.

Le incertezze a livello internazionale impongono di aiutare le imprese attraverso un riequilibrio finanziario e la rottamazione va in questa direzione; se ci sono 22 milioni di cartelle, la maggioranza delle famiglie è sovraindebitata, la Rottamazione Quinques è la migliore soluzione possibile, per lo Stato e per i contribuenti”.

Il neo Commissario Cittadino della Lega Armando Neri dichiara che “La Pace in Ucraina e la Pace Fiscale, fortemente volute dal Vicepremier Matteo Salvini rappresentano due capisaldi della Lega e dell’Italia e la bella risposta in questo senso data dalla Città di Reggio Calabria è il segnale che stiamo operando nella direzione giusta, a servizio dei territori, del Sud e dei cittadini. Il Comune prenda esempio.

Come Commissario del partito in Città lavorerò per far riaffezionare i cittadini alla politica attraverso la Lega e l’entusiasmo che ha accompagnato questa iniziativa fa ben sperare per il futuro del partito, dei cittadini e della nostra amata Città, sempre più al centro dell’agenda di Governo grazie agli importanti investimenti sul territorio fortemente voluti dal Ministro Salvini”.