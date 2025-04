Grande successo per il primo “Open Day” di Miss Mondo Calabria

Si è svolto ieri, 27 aprile 2025, l’Open Day di Miss Mondo Calabria, organizzato dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi‘, esclusivista regionale del concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo.

Nel corso dell’open day, tenutosi nella splendida cornice del Caposperone Resort, si è registrata una massiccia presenza di ragazze provenienti da tutta la Calabria.

È stata presentata e aperta ufficialmente la stagione per le future miss che hanno aderito a questo format esclusivo creato e voluto fortemente dall’agenzia regionale di Miss Mondo.

Una giornata ricca di eventi, partendo dalla registrazione delle ragazze, ai casting, al make-up artist e hair stylist, al corso di portamento, alle prove di passerella, al congresso, chiudendo con uno shooting fotografico.

“Non sei un’immagine, non sei un numero di like” con queste parole si è aperto il congresso, dove la Psicologa di Miss Mondo dott.ssa Jolanda Meduri in collaborazione con la dott.ssa Flavia Forestieri hanno toccato un tema quanto mai attuale: l’impatto dei social network e dei modelli estetici irraggiungibili sulla psiche dei più giovani, in particolare di chi lavora nel mondo dell’immagine.

Le psicologhe hanno illustrato in modo chiaro e diretto i pericoli legati all’uso smodato dei social, soffermandosi su alcune problematiche specifiche: dismorfofobia disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (dna), ritiro sociale e non meno importante è stato il focus sulla dipendenza dai like.

L’incontro si è concluso con un momento aperto di confronto: le giovani presenti hanno potuto fare domande, raccontarsi, trovare ascolto. Un dialogo autentico che ha lasciato spazio alla speranza e all’importanza di imparare a distinguere ciò che è reale da ciò che è costruito.

“Abbiate il coraggio di essere imperfette, vere, umane. È lì che risiede la bellezza più autentica”, hanno detto le specialiste di Miss Mondo Calabria lasciando la sala tra gli applausi.

Un incontro di informazione è sempre un momento di formazione dice la psicologa Meduri, ringraziando l’organizzatore dell’evento, Andrea Cogliandro sempre attento alla cura ed al benessere delle partecipanti.

“Un grandissimo evento riuscitissimo e un grazie particolare a tutte le numerosissime ragazze che si sono unite a questa meravigliosa famiglia di Miss Mondo Calabria, provenienti anche da molto lontano che hanno voluto provare l’esperienza diretta del concorso unendosi a questa meravigliosa famiglia”, commenta e conclude Andrea Cogliandro.